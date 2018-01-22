中華電信年終感恩會，科技領先、旺豐年！

中華電信今(1/22)舉行年終感恩會，以『科技領先，旺豐年-創造美好生活，領航數位經濟』為主題，迎接2018！董事長鄭優除慰勞同仁們一年來的打拼，也感謝集團子公司及合作夥伴共創的成果。展望2018年，鄭董事長期勉同仁，面對市場激烈競爭，中華電信身為國內電信龍頭，擁有研發、技術、通路及人才等優勢，結合母子公司及策略夥伴協同合作；在未來的一年，一定可以在行動業務、MOD及企客等三項重點業務全力衝刺，持續創造營收和獲利成長的佳績。

董事長鄭優表示﹕『面對大環境的改變，來自同業和OTT跨業、跨境的競爭，中華電信去年仍維持不錯的營運績效，每股盈餘自結數5.01元優於財測目標、MOD客戶數超過160萬及行動服務品質持續提升等實績；這些都是同仁共同努力的成果，也是我們後續發展重要的基礎。然競爭環境會更加嚴峻，但我們有信心也準備好隨時因應大環境的挑戰。不久前，我們推出IoT大平台及成立資安子公司，快速回應市場需求的作為就是最好的證明。』

邁向2018年，中華電信也積極參與政府推動數位台灣創新經濟政策、前瞻基礎建設及亞洲•矽谷等計畫，包括智慧城鄉及物聯網等；透過中華電信厚實的基礎網路，將有助於加速國內數位匯流及電信創新服務的發展。

最後，鄭董事長期勉同仁，以『創造美好生活，領航數位經濟』為使命；充分運用中華電信豐沛資源與人才優勢，為創造公司獲利而努力，也為加速國內電信產業與國際並駕齊驅而努力。