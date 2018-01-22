中華電信CSR接軌國際標準 響應數位政策 力推「5I SDG」倡議

中華電信今(22)日表示，十年以來領先推動企業社會責任(CSR)作為，在經濟面、環境面及社會面等面向充分兼顧企業經營永續發展、符合國際環保趨勢、實質幫助弱勢族群；期許未來十年，透過推動「5I SDG」倡議，成為台灣數位包容領航員，達成「促進社會創新與資訊平權」以及「實現數位人權與創新經濟雙贏」兩大願景。

中華電信2007年即開風氣之先召開CSR高層策略共識營，確立CSR願景，並成立「公司治理」、「員工關懷」、「消費者關懷」、「環境永續關懷」、「創造數位機會」、「企業志工服務」等六小組，自2008年起由上而下，組織化推動CSR作為，經過十年來的努力，充分運用核心技術、資源、能力與特色，推動眾多專案及活動幫助偏鄉及弱勢族群，總計投入逾120億元，落實回饋社會美意。

十年領先 積極落實CSR作為 經濟面、環境面、社會面 面面俱到

經濟面部分，中華電信2008年起全面推動供應鏈永續管理、是電信業界第一家、2017年並攜手供應商推動碳管理行動；同時也是第一家按照國際「GRI準則」出版CSR報告的電信業者，率先與世界接軌，也因此能夠連續3年獲得台灣證券交易評定公司治理評鑑前5%、連續6年入選

DJSI成份股、連續11年入選天下企業公民獎TOP 10，屢獲外界肯定。

環境面部分，中華電信積極發展綠能，創造永續與公司營收雙贏，目前自建20座太陽光電電廠，裝置容量達500kWp、減碳量等同於大安森林公園一年吸碳量；且全省代建太陽能電廠已超過300座，貢獻公司營收逾10億元。而為支持發展再生能源，連續三年認購綠電共1,200萬度，且綠色採購金額已逾15億元，各項數據都是電信業界第一。

董事長鄭優表示，「公司一定要運用既有規模與專業，替自己及產業帶來綠色轉型契機，也為公司帶來額外營收與未來發展機會。」因此中華電信也是首家全面推動「綠色企業」轉型的電信業者，積極邁向5G(5Green):綠色營運、綠色能源、綠色商店、綠色供應鏈、綠色採購。

社會面部分，年投入逾8億元建設、維運電信普及服務；4G基地台建設已遍及22縣市和368鄉鎮區，實現「鄉鄉有4G」、「鄉鎮數涵蓋100%」。

而與輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心合作，長期推動的「伴你好讀」社區網路課輔服務，由大學生一對一為偏鄉學童量身訂製、教學課後輔導內容，自2009年12月底至2017年6月底止，課輔時數已達73,000小時，總計參與服務的大學伴共3,300人次、幫助過小學伴2,200人次，目前已有數十位小學伴考上國、私立大學，其中不乏陽明大學、臺北醫學大學等醫學院，實質幫助偏鄉學童克服城鄉學習落差，真正翻轉這些學童的人生。

輔仁大學哲學系的大學伴鄺柔羽表示，「偏鄉的孩子看過太多人來來去去，對他們來說，他們真正想要的是能夠長期穩定陪伴他們的力量，我認為當我們要去幫助他人時，應該先看到他們真正的需要，而在陪伴孩子的過程中，因為孩子們的熱情，我變得更敢於把愛說出來，而且發現自己想為孩子做的事越來越多，因此修讀了師資培育課程，朝著成為一名良師的夢想邁進，希望將來能在教育第一線幫助孩子」。

與淡江大學視障資源中心合作的「EYE社會創新客服中心」專案，從2009年至今，透過專屬開發的應用系統，累計協助國、內外逾200位視障者學習擔任電話客服人員的專業，目前在客服中心任職的8位視障朋友，每月可處理5,000通話務量，獲得穩定的薪資收入，真正掌握自己人生；中心近期更擬善用4G技術，進一步擴大服務至身障者。

淡江大學視障資源中心視障話務人員孫瑋欣表示，「非常開心、感謝中華電信給了我們這個難得的工作機會，讓我可以突破自身在視力上的限制，發揮與一般人一樣，甚至更好的工作表現，我真的很喜歡這份工作，很珍惜這個寶貴的機會」。

而中華電信基金會執行的「數位好厝邊」，推動藝文下鄉、數位學習課程等專案，現已有92個據點；「蹲點．台灣」影像紀錄、為社區導入青年資源的設計，至今透過影展，已影響近二萬名青年學子!凡此種種，都是中華電信熱愛這塊土地上的同胞、資源，積極回饋社會的具體實證。