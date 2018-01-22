〈時評〉金錢至上‧以商逼政之中國崛起

根據中國百度百科(BAIDU)的定義，「殖民主義」是指一個比較強大的國家採取軍事、政治和經濟手段，佔領、奴役和剝削弱小國家、民族和落後地區，將其變為殖民地、半殖民地的侵略政策。「傀儡政權」指的是受別人操縱、沒有自主權的政權；而扶植傀儡政權通常是殖民統治中的一種手段。

在資本原始積累時期，殖民主義表現為海盜式的掠奪、欺詐式的貿易等方式；爾後再逐步施行軍事、經濟和文化侵略的手段，使弱小國家在不同程度上喪失獨立和主權，成為其商品市場、原料產地、廉價勞動力市場和軍事基地。

中共政權在中國境內或其他國家，慣以金錢借貸及經濟手段，整合當地的執政者或具有話語權的勢力，取得土地開發權利與政治干涉影響力，以利逐步實現組織控制與國家干預。

紐約時報記者 Howard French、Brook Larmer 等，都曾經談到「中國式新殖民主義」。中國以國家主導的企業在非洲等物質經濟落後國家，引進大量中國人民(這些人民主要期望能獲得大量遠高於在中國國內的薪資所得)，進行大型工業計畫，擷取當地龐大農漁礦原物料、核原料；這種並未促進本地人就業，反而造就中國人大舉進入他國的做法，Howard French便在其著作【中國的第二個大陸】中指出，中國這種行為「難免令人想起過往的帝國模式」。中國國家主席習近平主導的一帶一路政策，近來在其他許多國家遭受阻擾，或許與此種新形式殖民主義及利己手段感到不安而致。

今(1/22)公布民意調查結果，74.2%台灣民眾不贊成中國片面開通M503航路。中國於今年1月4日片面宣布啟用M503航空路線，距離台灣海峽中線最近僅約7.8公里，更有許多航路空域嚴重重疊，因此若有惡劣天侯的異常狀況發生，將有飛安風險。

雖有部分中國台商質疑政府不准飛行M503航線的春節加班機做法，但不能為返鄉便利，而以台灣人民及飛航安全為代價，相信這些台商不希望，發生飛安事件時他們剛好在那架飛機上吧。

相較於「金錢至上、以商逼政」，讓人民擁有「自主自由獨立、社會公正平等和平、自然融和與環境保護」才是普世性的價值吧！