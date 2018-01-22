東南亞國協籃球聯賽 本週戰績排名

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 台灣代表隊寶島夢想家繼到越南對戰西貢熱火隊時拿下勝利後，尚未再拿下一城，他們將在本週末在主場分別對上中國南海忠信功夫以及印尼泗水騎士隊。

我們一起來看看東南亞國協籃球聯賽進行到今日的戰績排名：

第一名：香港東方籃球隊 Hong Kong Eastern (8勝1敗)

第二名：中國南海忠信功夫 Chong Son Kung Fu (4勝1敗)

第三名：泰國莫諾吸血鬼 Mono Vampire Basketball Club (8勝4敗)

第四名：菲律賓火焰 Tanduay Alab Pilipinas (5勝4敗)

第五名：新加坡騰飛之獅 Singapore Slingers (6勝6敗)

第六名：越南西貢熱火隊 Saigon Heat (4勝4敗)

越南西貢熱火隊在上週表現亮眼，接連中斷香港東方籃球隊以及中國南海忠信功夫的連勝記錄。

第七名：馬來西亞猛龍Westports Malaysia Dragons (3勝5敗)

馬來西亞猛龍隊一度陷入低迷狀態。不過

第八名：印尼泗水騎士 CLS Knights Indonesia (1勝7敗)

第九名：台灣寶島夢想家 Formosa Dreamers (1勝8敗)

寶島夢想家上週到馬來西亞以及香港分別對上馬來西亞猛龍以及香港東方籃球隊。雖然無法拿下在客場的勝利，但寶島夢想家總教練許皓程表示：「我們有進步，也有收穫，但還不夠，要走的路還很長。」