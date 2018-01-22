三重20歲美女乩童　「 關公欽點」」代言人

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）新北市有一名長髮披肩的美女乩童，每逢周末以「師姊」身分進駐三重協聖宮，替信眾轉達神明旨意或解答疑惑。

這名美女乩童張名儀現年21歲，外表與一般大學生無異(如下圖)，很難想像她竟然是乩童，而且還被信眾尊為「師姊」。

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關於成為乩童的神奇經歷，《蘋果》引述張名儀說，是因為17歲那年第一次接觸宮廟，因好奇跟著媽媽參加聚會，「那時第一次靜坐，發現身體會不自覺地動。」當時並未多想，直到隔年暑假打工時，她的心臟益發疼痛，「當時我被嚇到，卻不知道該怎麼辦。」

張名儀描述她當時「會突然瞳孔放大、衝向馬路，或是坐在機車後座就突然往後仰。」嚴重時曾有「3個靈體佔據她的意識」。

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後來媽媽帶著她走遍各地宮廟，始終無法化解，最後來到三重協聖宮，在宮主劉孝義協助下，終於將纏身已久的男性「陰靈」趕出體外。

之後她每周來宮裡念經、靜坐、調氣，修行三個月後的某天，「關聖帝君就暗示我應該要做這件事。」她便成了「蓮花太子」的乩身。

「一開始很排斥，後來覺得學習宮廟裡的事情很有趣！」張名儀笑說，同齡友人剛開始都不相信她是廟裡乩童，甚至被質疑迷信。但她非常珍惜這個機會，認為在宮廟找到了人生安定的方向。

張名儀說，當初若沒有踏進宮廟求助，或許早就因陰靈丟了性命、喪失心智。「當初我也是這樣走過來，(因此)三年來我都是抱持幫助別人的心情。」​

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