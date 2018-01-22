(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)透過平昌奧運的「體育外交」，南北韓的關係，正漸漸好轉。但南韓總統文在寅強調，如何在奧運後，繼續維持良好關係，才是關鍵問題。

南韓《東亞日報》剛剛發佈快報，表示文在寅於今（22）日下午在青瓦台（南韓總統府）舉行的會議中，表示多虧有平昌奧運，才能讓南北韓緊張的局勢，得到緩和，並且使南韓得到解決北韓核武問題，以及促進朝鮮半島和平的重要機會。不過，他也指出，沒有人能夠確定，這樣良好的氣氛可以持續到什麽時候，因此態度不宜過度樂觀。

另外，文在寅還主張，南韓應該努力讓南北韓間的對話，能夠擴大到美國和北韓的對話，並分析，唯有這樣，北韓的核武問題才能夠和平解決，使朝鮮半島能夠享受和平及繁榮。

最近，南韓國内對於南北韓用「統一旗」一起進場，以及北韓選手參賽排擠南韓選手等問題，使南韓輿論開始對南北共同參賽，感到質疑。

因此，報導分析，文在寅這番言論的目的，是希望能夠喚回民衆的支持。他說，希望國民能夠「像在風中守護蠟燭一樣」（마치 바람 앞에 촛불을 지키듯이），成爲共同協力，維持南北韓間的對話。

另外對於北韓，文在寅則呼籲兩韓應共同努力，發揮「換位思考」（역지사지，漢字：易地思之）的精神，共同為大局著想，克服困難，免得好不容易得到的良好氣氛，被白白浪費。

兩韓體育外交大成功？ 文在寅：不要太樂觀

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