寒舍食譜圍爐佳餚+年節禮盒 2018/02/04前預購享85折優惠！

喜迎春暖綻新顏，闔家齊聚福綿延。在家即享五星級飯店主廚的頂級手藝，為年節賦予質感的嶄新韻味。台北寒舍艾美酒店經典粵式餐廳「寒舍食譜」以細膩考究的功夫手藝，為您獻上澎湃鮮美的饗宴！費時費工煲製而成的 「 海味御膳豬肚雞煲 」每盅 NT$5,280 ( 六人份 ) ，主廚將滋養補身的豬肚雞湯注入鮮甜的海陸珍饌，點亮團聚年夜飯的幸福好滋味。寒舍食譜亦推出兩款富貴滿盈的應景年節禮盒，福氣首選好彩頭的 「年糕禮盒」 兩入裝 NT$1, 580 ，包含輕奢華的餐廳私房料理「瑤柱蘿蔔糕」 以及甜香Q彈的粵式經典「紅棗馬蹄糕」，勃根地酒紅色的喜氣包裝，讓春節歡慶氛圍悄然倍增；亦有人氣口碑商品 「寒舍食譜 XO 醬禮盒」單瓶裝 NT$700 ，新年走春送禮傳遞溫馨情意。台北寒舍艾美酒店年菜外賣及年節禮盒， 於 2017/12/18( 一 ) 起至 2018 /02/13( 二 ) 開放預購 ( 請於提貨前 3 天預訂 ) ， 2018 /02/04( 日 ) 前訂購可享早鳥優惠 85 折， 詳情請洽02 6622 5820 或www.lemeridien-tapei.com。

圍爐美味亮點 滋養補身暖心田【 海味御膳豬肚雞煲 】

燉一鍋暖湯，幸福圍爐迎新歲。春節即將到來，寒舍食譜主廚吳銘儒以二十餘年細膩精湛的粵菜廚藝，首先為您獻上暖心暖胃的 「 海味御膳豬肚雞煲 」 - 每盅 NT$5,280 ( 六人份 ) ，以正宗粵式煲湯---豬肚雞湯為底蘊，匯集老母雞、金華火腿及新鮮豬肚慢火熬製八小時，並以各式海陸珍饌打造味覺亮點，包含純淨海域孕育的新西蘭鱈魚花膠、採用天然穀物飼養的台東玉米雞、北海道干貝、新鮮蟲草等珍稀食材，最後綴入彈嫩有勁的車輪鮑魚片精彩口感層次。吸收豐盈精華的濃潤湯頭蘊含豐盛味美的餡料，富饒鮮甜的滋味令人齒頰留香，於新春期間為您與家人注入滿滿的元氣精力，邁向嶄新的美好年度。

年節走春賀喜 貼心選禮傳情意【年糕禮盒】+【寒舍食譜XO醬禮盒】

走春拜年賀佳節，少不了情意傳承的送禮習俗，向摯愛的親朋好友傳遞最窩心的祝福。白色如銀、黃如金，意涵年年高升與好彩頭的 「年糕禮盒」 ，每盒 NT$1,580/ 兩入 ，包含以日本干貝、臘腸與蝦米入味的「瑤柱蘿蔔糕」，傳承寒舍食譜的私房配方，將蘿蔔絲的比例與刨切寬度完美調合，鹹香柔綿的口感交織鮮甜海味，於入口時漾開白玉蘿蔔最純粹的清香滋味；另搭配經典粵式糕點「紅棗馬蹄糕」，主廚選用味甜多汁的新鮮荸薺打造爽脆Q彈的金黃馬蹄糕，點綴養顏滋補的苗栗公館紅棗片，詮釋細膩甜香的迷人味覺。