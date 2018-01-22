寒舍食譜圍爐佳餚+年節禮盒 2018/02/04前預購享85折優惠！

喜迎春暖綻新顏，闔家齊聚福綿延。在家即享五星級飯店主廚的頂級手藝，為年節賦予質感的嶄新韻味。台北寒舍艾美酒店經典粵式餐廳「寒舍食譜」以細膩考究的功夫手藝，為您獻上澎湃鮮美的饗宴！費時費工煲製而成的「海味御膳豬肚雞煲」每盅NT$5,280 (六人份)，主廚將滋養補身的豬肚雞湯注入鮮甜的海陸珍饌，點亮團聚年夜飯的幸福好滋味。寒舍食譜亦推出兩款富貴滿盈的應景年節禮盒，福氣首選好彩頭的「年糕禮盒」兩入裝NT$1,580，包含輕奢華的餐廳私房料理「瑤柱蘿蔔糕」 以及甜香Q彈的粵式經典「紅棗馬蹄糕」，勃根地酒紅色的喜氣包裝，讓春節歡慶氛圍悄然倍增；亦有人氣口碑商品「寒舍食譜XO醬禮盒」單瓶裝NT$700，新年走春送禮傳遞溫馨情意。台北寒舍艾美酒店年菜外賣及年節禮盒，於2017/12/18(一)起至2018/02/13(二)開放預購(請於提貨前3天預訂)，2018/02/04(日)前訂購可享早鳥優惠85折，詳情請洽02 6622 5820 或www.lemeridien-tapei.com。
圍爐美味亮點 滋養補身暖心田【海味御膳豬肚雞煲】
燉一鍋暖湯，幸福圍爐迎新歲。春節即將到來，寒舍食譜主廚吳銘儒以二十餘年細膩精湛的粵菜廚藝，首先為您獻上暖心暖胃的「海味御膳豬肚雞煲」-每盅NT$5,280 (六人份)，以正宗粵式煲湯---豬肚雞湯為底蘊，匯集老母雞、金華火腿及新鮮豬肚慢火熬製八小時，並以各式海陸珍饌打造味覺亮點，包含純淨海域孕育的新西蘭鱈魚花膠、採用天然穀物飼養的台東玉米雞、北海道干貝、新鮮蟲草等珍稀食材，最後綴入彈嫩有勁的車輪鮑魚片精彩口感層次。吸收豐盈精華的濃潤湯頭蘊含豐盛味美的餡料，富饒鮮甜的滋味令人齒頰留香，於新春期間為您與家人注入滿滿的元氣精力，邁向嶄新的美好年度。
年節走春賀喜 貼心選禮傳情意【年糕禮盒】+【寒舍食譜XO醬禮盒】
走春拜年賀佳節，少不了情意傳承的送禮習俗，向摯愛的親朋好友傳遞最窩心的祝福。白色如銀、黃如金，意涵年年高升與好彩頭的「年糕禮盒」，每盒NT$1,580/兩入，包含以日本干貝、臘腸與蝦米入味的「瑤柱蘿蔔糕」，傳承寒舍食譜的私房配方，將蘿蔔絲的比例與刨切寬度完美調合，鹹香柔綿的口感交織鮮甜海味，於入口時漾開白玉蘿蔔最純粹的清香滋味；另搭配經典粵式糕點「紅棗馬蹄糕」，主廚選用味甜多汁的新鮮荸薺打造爽脆Q彈的金黃馬蹄糕，點綴養顏滋補的苗栗公館紅棗片，詮釋細膩甜香的迷人味覺。
多元禮品精彩展現，賓客亦可選擇寒舍食譜手工親製的人氣口碑商品「寒舍食譜XO醬禮盒」-單瓶裝NT$700，不計成本堅持真材實料，特別嚴選甜嫩的日本北海道干貝，融匯香氣馥郁的金華火腿、朝天椒、蝦乾、蒜蓉與紅蔥頭等數種秘傳辛香料，細工翻炒不間斷至色澤金黃，細膩繁複的製程，淬鍊出食材最原始的鹹香辣風味，伴以各式佳餚皆能回味無窮，絕妙風範堪稱醬中之王，人氣擄獲全家大小的舌尖味蕾！