海軍陸戰隊千人行軍250公里　26日登場

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）海軍陸戰隊26日將展開行軍訓練與演習，約1000位官兵參與，每個人不分男女，將揹上25公斤重的裝備，用5天時間走完250公里，是體力與意志力的大考驗。



根據中央社，海軍陸戰隊已10多年未舉行長途行軍，在2016年底的兵科基地訓練中重啟行軍科目。當時由海軍陸戰隊66旅步2營和99旅步3營用5天時間完成250公里大行軍，每位官兵身負25公斤重的裝備。



海軍陸戰隊將於本周五26日，啟動今年的5天250公里大行軍，陸戰隊66旅和99旅將各派一個步兵營，共有約1000人的兵力，在恆春半島上進行250公里的行軍與營對抗演習。



66旅將從恆春、99旅由牡丹出發，各自向東翻越恆春半島的山地，途中並進行攻防對抗。



海軍陸戰隊每位官兵全副武裝，負重至少25公斤，如果擔任機槍、迫擊砲、反戰車飛彈等武器操作，負擔重量將更重，對官兵體力與意志力都是考驗。