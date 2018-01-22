台灣代表陳立農爆黑馬 成為首位A等練習生

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北綜合報導) 中國愛奇藝打造的首檔偶像男團實境秀《偶像練習生》在19日首播，台灣傳奇星娛樂的陳立農爆冷拿下在首集播出唯一一名「A等」的選手。

陳立農在《偶像》展現非凡的唱跳實力，唱了韋禮安的《女孩》之後被評審要求加碼跳舞。他的即興舞蹈也收到評審們的青睞，包括韓國偶像團體EXO成員張藝興(Lay)。

張藝興擔任該節目的製作人，對參賽選手要求非常嚴格。他在首集節目播出時不斷提及要選手們在練習舞蹈上要注重平衡(Balance)。他建議練習生照鏡子找出自己做的舞蹈動作哪個位置最漂亮，接著不斷重複做這個動作，讓身體完全記住，鼓勵他們找到「Balance」之後，會給舞台加很多分。

不過在陳立農表演結束後，張藝興也笑了出來，在公布陳立農表演結束後的級別前忍不住開他玩笑，「我想採訪一下，你覺你的今天會拿什麼（等級）？」

《偶像練習生》是中國愛奇藝打造的首檔偶像男團實境秀，他們效仿韓國的選秀節目《PRODUCE 101》，讓參與這個節目的參賽者一起進行4個月封閉式訓練及錄製，最終由全民票選出優勝9人，組成全新男子偶像團體團出道。

參加《偶像練習生》的代表除了陳立農，也有台灣野火娛樂的許凱皓。許凱皓是《大學生了沒》的固定班底，也是世界Locking大賽的常勝軍。他也在首集拿下B等級。