日國會今天開議　安倍強調聚焦勞基法改革

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本國會今（22）日開議，首相安倍晉三表示，希望能夠在本次國會中，全力聚焦在「勞動改革」議題。

日本《NHK》報導，日本第196屆通常國會在22日登場，會期一直到今（2018）年6月20日爲止，共有150天。

在開會前，安倍出席自民黨的「（眾參）兩院議員總會」，強調希望透過這次國會，回應日本選民的期望，並提到將聚焦勞動基準法改革，以及修憲問題。

另外，安倍還對記者表示，自民黨在3個月前，才剛透過衆院大選，得到選民強力支持，因此希望實現和選民間的承諾。

對此，在野黨指出，日本人民並沒有真正感受到景氣變好，因此認爲政府應該改變現行經濟政策，在野黨並且對勞基法修正表示質疑。

日本《產經新聞》指出，在野黨首先可能會追究政府將國有土地，便宜賣給特定廠商的問題。

該報導並指出，在勞基法方面，自民黨希望引進以高所得、高專業人士為對象，將薪水與時間脫鈎，改以「績效」作爲給薪依據的「高度專業制度」（高度プロフェッショナル制度）。但在野黨指出，這樣的法案，不過是替公司省加班費而已，因此希望全力阻擋該法案。

而《日本經濟新聞》報導，安倍在今日下午，於衆議院院會發表「施政方針演説」，表示爲了讓勞工能夠更容易照顧孩童和父母，必須要對勞動制度作出根本性的變革，並強調若勞工能安心工作發揮所長，且在工作和生活間取得平衡，少子化問題也必定能迎刃而解。

而在外交方面，安倍強調北韓核武是「前所未有的威脅」，並認爲日本現在面臨二戰結束以來，最嚴峻的東亞局勢，並再次確認美日同盟的重要性。

對於中國，安倍希望和中國合作，共同回應東亞的基礎建設需求，但也強調中國必須遵守國際法。值得注意的是，安倍沒有提到「一帶一路」；對於南韓，安倍則是強調文在寅政府應該遵守國際承諾，才能夠創造日韓「新時代的互助關係」，敦促南韓繼續履行2015年的慰安婦協議。

日國會今天登場 安倍強調聚焦勞基法改革

​相關新聞：

安倍到底去不去平昌冬奧？ 日官房長官：再看看

黨内意見喬不攏？ 日在野黨放棄共組黨團