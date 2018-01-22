謝淑薇不敵前球后 無緣澳網女單8強 

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 台灣網球女將謝淑薇，在澳網女單16強不敵前球后－來自德國的柯貝(Angelique Kerber​)。

謝淑薇在前兩輪預賽爆冷擊敗溫網女單冠軍穆古露莎(Garbine Muguruza)以及前世界排名的二德旺斯卡(Agnieszka Radwanska)拿到16強門票。不過她在22日對上柯貝的第二局、第三局慘遭逆轉，無緣晉級8強，未能改寫台灣女將在大滿貫單打最佳紀錄。

前球后柯貝在首盤率先破發。不過第6局謝淑薇利用上網與直線致勝球連續拿分，以4比3取得超前。接著謝淑薇靠著網前殺球及反手拍的直線攻擊保住發球局，再將比數拉開。她也成功逼出2次盤末點，先拿下首盤。

第二盤比賽中，開局階段各自保發2-2平手。到了第五局柯貝獲得連續破發點。第七局柯貝完成破發，隨後謝淑薇在第八局迅速回破，各自保發後第十一局謝淑薇回球下網送出破發點，柯貝隨後下蹲正拍直線得分完成破發拿下6-5。接下來柯貝迎來第二盤的發球勝盤局，連得4分成功保發7-5拿下第二盤勝利。

到了決勝盤比賽中，柯貝延續了上一盤末段的強勢，首局攻破謝淑薇的發球局。謝淑薇無法維持首盤的火燙手感，讓柯貝逐漸把比分差距拉大。最後柯貝靠著漂亮的直線穿越球，艱苦拿下勝利，也拿下女單8強門票。



女單第21種子的前球后柯貝（Angelique Kerber），目前世界排名第16，她在2016年曾奪下澳網、美網兩座大滿貫冠軍，坐上球后寶座。