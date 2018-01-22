宏達電U11 EYEs攻美 王雪紅親征MWC

（中央社記者江明晏台北22日電）宏達電主打臉部辨識的中階機U11 EYEs首波僅在中港台推出，但U11 EYEs和HTC U11+近期搶進亞馬遜電商通路，均可在美訂購；而宏達電董事長王雪紅今年也將帶隊出征MWC。

HTC近期的3款新機HTC U11 Life、HTC U11+和HTC U11 EYEs。目前僅U11 Life在美國正式上市，U11+和U11 EYEs則已在亞馬遜網站提供訂購，美國消費者可透過電商購買。

但國外科技網站phoneArena指出，透過第三方銷售商會以高於預期的價格訂購，也不提供美國的保修服務。目前，HTC U11+的非官方價格從826美元起，而如果透視黑機型，則需要支付859美元，HTC U11 EYEs價格則為614美元。

宏達電HTC U11 EYEs，延續水漾玻璃外觀，主要特色為搭載500萬畫素、廣角80度前置雙鏡頭，並為宏達電首款支援人臉辨識解鎖功能的手機。搭載6吋18:9大螢幕、1200萬畫素主鏡頭、高通驍龍652處理器，首波僅在台灣、香港、中國大陸等市場推出，台灣已於上週出貨。

此外，一年一度全球行動通訊大會 (MWC) 2月26日至3月1日將在西班牙巴塞隆納登場，王雪紅也將帶隊出征，市場推測，宏達電雖不打算在MWC發表旗艦機，也不會發布新機，仍會展出近期新機與Vive生態圈成果。

外傳，宏達電今年度旗艦機U12將主打「4K螢幕、雙鏡頭」，傳搭載高通驍龍845處理器，機身採用全螢幕設計，主相機並配置雙鏡頭，若消息屬實，U12可望成為市場上繼Sony XperiaZ5 Premium、XZ Premium外，第3款4K螢幕手機，是否延續旗艦機新台幣2萬元有找的高性價比訂價策略，值得關注。1070122