銀行股最給力 富邦香港H股ETF受惠

近期中國股市以價值型股票及高價股表現較為強勢，其中價值型股票又以銀行股明顯受到青睞，成為近期主要推升上証180指數及H股指數之主要動能，並使得高銀行比重的恒生國企指數(H股)上漲動能明顯優於其他A股指數。富邦香港H股正向兩倍ETF經理人楊貽甯認為，受惠於2017年體質再改善推升評價，以及外資加碼中國熱潮不變，預期第一季銀行類股評價提升熱潮將可延續，由於恒生國企指數成分股有44%為銀行股，是中國相關指數中銀行比重最高的，建議看好此一題材之投資人可擇機布局追蹤恒生國企指數的富邦香港H股ETF(股票代號：00700)。

楊貽甯分析，2016年底至2017年，中國的銀行受惠於經濟及企業利潤回升，資產品質改善，因此迎來第一波評價修復；2017年起隨金融監管政策趨嚴，金融系統性風險下降，雖對銀行有短暫衝擊，然長期看來，體質將再一步提升；此外，監管對銀行影響最大之時期已過，2017年此一風險已充分於上半年反應完畢，下半年新監管政策推出，對股價亦無顯著影響，加上銀行業本身已因應未來政策收緊進行調整，多數體質已優於2017年年初，預估後續即使再有政策推出，對銀行業之影響亦有限。

楊貽甯進一步指出，在基本面改善下，評價面可望朝海外銀行業靠攏。海外銀行類股PB值可達1.3倍，而A股銀行類股僅1倍、H股銀行類股僅0.8倍，因此評價仍有提升空間，其中H股銀行更相對便宜，因此這波漲幅最大。後續投資上，銀行股首選仍為H股，主要是因H股仍相對A股折價，目前AH銀行股平均折溢價仍有2成，意即A股平均貴H股2成，在A股溢價大幅消失之前，若此一題材持續看佳，不論內外資仍將加碼H股為主。

楊貽甯強調，H股指數僅含40檔優質藍籌股，其中44%都是大型銀行股，最易受惠此一題材。在銀行股明顯強勢下，預期未來表現將有機會優於中國其餘指數。楊貽甯也預估，此一題材可望延續至第一季末，3、4月之前財報數字尚未公布，在無基本面干擾下，投資風格不易大幅轉換，建議投資人可藉由市場唯一一檔香港H股ETF—富邦H股(股票代號：00700)，適時逢低承接，在市場行情看好時還能運用其槓桿ETF—富邦H股正2(股票代號：00665L)來增益，強化投資效果。