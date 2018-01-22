國際級微生物發酵量產專家-金穎生技今（1/22）成功掛牌上櫃

由富邦證券輔導的金穎生物科技股份有限公司(簡稱金穎生技，股票代號1796)於今日(1/22)正式以每股34.8元掛牌上櫃，該公司為國際級微生物發酵量產專家，其上櫃為食品工業類股再加入生力軍！

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，金穎生技目前為國內外知名大廠提供專業發酵代工服務，並自行開發牛樟芝、納豆激酶、乳酸菌、酵素、多醣體、紅麴等產品。近年來隨著健康意識提升，各類營養保健品需求漸增，金穎生技以齊全的製程設備及技術為後盾，持續深耕既有客戶及開發新客源，目前客戶群已遍及美國、中國、歐洲、日本等國家，致力於成為國際級微生物發酵量產專家。

金穎生技董事長張曉莉表示，微生物發酵是一個必需型產業，廣泛應用於食品、藥品、工業、農業、綠能、環保、材料等領域，隨著人口高齡化、環境污染嚴重、綠能的需求等因素，以及生物技術的進步，使得微生物發酵產業有更多更好的發展前景。金穎生技自成立以來即專注於各式微生物發酵之開發與量產，主要競爭優勢為擁有菌種培養之各式參數與培養基最佳化之快速建立專業能力，能在最短時間內將其產能放大至50噸產量，並維持菌種活性與效能一致。2017年7月與泰國國家科技發展局所管轄之國家遺傳工程與生物技術中心(以下簡稱BIOTEC)簽訂工業用生物性製品技術與市場合作備忘錄，即運用金穎生技具優勢之微生物發酵量產專長，將產品應用領域從食品類延伸至工業酵素類。

張曉莉董事長進一步指出，金穎生技設備齊全，在南部科學工業園區擁有發酵製程、萃取純化及多種乾燥製程等相關生產設備，並於新營工業區設置製劑充填包裝廠，可提供客戶由商品設計、原料到成品之一條龍式服務。目前南科廠設有4套50噸以上之發酵槽設備，具備國際級量產之經濟規模，可有效降低成本，增加產品競爭力。

展望未來，金穎生技將持續深耕既有客戶，與其合作開發多項新產品，同時開發新客源，目前已與多國新客戶簽訂合作意向書或NDA，其中與泰國BIOTEC合作案，顯示該公司發酵之研發與生產技術能力深獲國際認可。金穎生技以結合專業研發、完整量產設備以及國際級製造實力，使整體營運之佈局更趨堅強。

金穎生技2015年度、2016年度及2017年前三季合併營收分別為3.75億元、4.53億元及2.75億元，主要產品(微生物及食藥用菇菌發酵類)營業收入及比重分別為為2.8億元、3.48億元、2.17億元及75%、77%、79%， 2015年度、2016年度及2017年前三季EPS分別為2.26元、3.79元及1.02元。