集保基金服務打造金融科技共享平台

在近期機器人理財、大數據行銷、開放式智能平台等Fintech概念出現前，集保結算所早自95年即以串聯基金產業鏈上下游，整合業者與基金公司間多對多資訊匯流的「平台經濟」經營理念，陸續提供基金申報公告、基金交易及跨國基金資訊傳輸等各項基礎設施服務。而此平台式後檯服務歷經十多年發展，使用對象已涵蓋主管機關、投信投顧公會、國內投信、境外基金機構及總代理人，暨銀行、證券商、投顧等銷售機構；其中基金交易平台更結合銷售機構，直接向百萬名投資大眾提供安全便利的款項收付服務，已與市場管理者、業者及社會大眾打造服務共享的金融生態圈。

集保基金交易平台服務，不但與華南、第一、兆豐、國泰世華、台北富邦等10家金融機構以及負責全國性繳費(稅)之財金公司合作，創造國內最大的基金金流服務體系，更與超過100家的總代理人、投信事業與銷售機構系統連線，為基金投資大眾每年提供無信託管理費、享有統一換匯優惠且買回款快速的帳務及款項服務，根據集保結算所提供之資料，106年透過集保基金交易平台辦理基金申購之金額已達430億元，較105年成長超過一倍以上。

另外值得ㄧ提的是，集保基金交易平台自106年元月起，透過內部系統流程與款項收付機構效率提昇，將當日下午2時前匯入確認之買回及配息款項於當日撥付，讓有約6成之投資人可於贖回後第3天收到贖回款項，較市場ㄧ般第5至7天提早2至4天取回款項，不但對已有百萬投資人、每年處理約超過800億元、270萬筆申購買回基金交易平台產生直接且實質效益，更強化使用集保結算所服務平台之銷售機構競爭力，充分展現共生共榮的平台經營模式。為進一步平台服務科技化，集保結算所亦已推出線上約定扣款授權服務，投資人透過網路平台即時完成開戶及線上扣款帳戶約定服務，享有今天開戶、明日下單的Fintech便捷特色；而本項服務在持續分析大量使用者操作資訊後，近期更將進化貼近客戶需求，投資人直接透過網銀之免插卡方式，方便快速體驗基金投資，逐步實現金融科技的平台服務。

集保結算所林修銘董事長表示，銷售機構在因應金融科技浪潮下業已紛紛設置基金網路銷售平台背後，其實即是藉由與集保結算所「基金交易平台」的連接，透過「平台的平台」之合作關係，便捷快速提供投資人從基金交易、款項收付到帳務處理的直通式服務，106年投資人透過基金網路銷售平台申購基金之金額，已佔集保基金交易平台申購金額之40%以上，所以集保基金交易平台已成為台灣網路基金銷售業者與境內外基金公司，最大且唯一的Fintech基金款券仲介平台。

集保結算所深耕基金產業歷經十多年，不僅已建構完善、高效率、科技化的互利共享平台，更為業界將來朝向金融科技發展的堅實後盾。未來集保結算所將以開放式創新平台的理念與平台業者合作，以使用者的角度思考持續創新，發揮平台服務之經濟效益，持續為基金市場管理者、業者及投資大眾打造基金服務之金融科技共享平台。