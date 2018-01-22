台積電衝鋒 台股續創近28年來盤中新高

（中央社記者江明晏台北22日電）台股上周飛躍11000點大關，美股續創高，台股今天開盤高檔震盪，盤中台積電持續攀高，帶動大盤走高至11191.87點，續創近28年來盤中新高。

投資人無視美國聯邦政府可能關門，華爾街股市上週五收紅，標準普爾500和那斯達克指數再度改寫歷史新高紀錄。全球股市多數上漲，歐洲股市收高。

約10時20分，加權指數來到11185.14點，上漲34.29點，成交值新台幣602.21億元。

觀察類股族群表現，電子類股小漲，金融族群下跌，其餘類股漲跌互見。玻璃、半導體等族群較強勢。台積電今天股價持續攀高，盤中一度達新台幣262.0元，再創歷史新高價。

其餘電子權值股今天漲跌互見，鴻海小漲0.1%，至97元，大立光下跌15元，失守4000元大關，至3985元，跌幅0.38%。宏碁上漲2.1元，至31.4元，漲幅逾7%。

盤中焦點股，群創漲2.8%，至14.6元，友達上漲2.27%，至13.5元，台勝科飆漲停至143元。

日盛投顧指出，量能為檢驗多頭延續力道的重要量尺，短線偏多但需提防拉回，壓力區間為11200點至11250點。

台積電啟動5奈米建廠 晶圓18廠1月26日動土

晶圓代工廠台積電即將啟動5奈米新廠建廠計畫，晶圓18廠預計26日動土，未來將有3期廠房生產5奈米製程產品。

台積電加速中國大陸南京廠量產時程，南京廠將提前於5月開始出貨外，台積電同時擴大在台灣投資，啟動5奈米新廠建廠計畫。

台積電總經理暨共同執行長劉德音於去年供應鏈管理論壇中即透露，5奈米製程發展符合進度，位於台南科學園區的晶圓18廠將於今年動土，將有3期廠房生產5奈米，預計2019年上半年風險性試產。

除5奈米外，台積電去年9月也宣布3奈米相關計畫，3奈米新廠將座落於南科，投資金額將逾200億美元。