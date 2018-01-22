澳洲褐隼與黑鳶　靠「縱火」捕食獵物

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）澳洲一名鳥類專家研究發現，澳洲北部至少有兩種鳥類懂得靠「縱火」來捕殺獵物，這也推翻了過去的理論，認為以火當作工具，是人類的專利。



自然科學網站IFLScience指出，一名鳥類專家哥斯福（Bob Gosford），經過長期蒐證與觀察後發表報告，強調有許多記錄顯示，黑鳶（Milvus migrans）與褐隼（Falco berigora）在澳洲北部造成野火擴散。

​哥斯福的報告是根據澳洲北部親眼目睹的原住民口述，以及訪談14名非原住民的消防隊員，再加上公園巡邏員的觀察所得，唯一缺憾是沒有拍到照片。



他的研究指出，這兩種鳥類會攫取著火的樹枝，飛到50公尺外，甚至200到500公尺外的草原或森林，蓄意投下火棍「縱火」，然後「等爬蟲類、蛙類或昆蟲從隱藏的樹叢或草堆跑出時，伺機逮捕獵物。」



IFLScience指出，這些鳥類的行為，或許可以解釋為何野火有時會突然能越過消防員所闢出的防火線而蔓延。

哥斯福的報告曾在2015年的兩項國際會議Raptor Research Foundation與Association for Fire Ecology's 年會中發表。

不過，有人質疑，鳥類固然會讓野火蔓延，但不見得背後有任何目的，只是偶發的行為。哥斯福將持續蒐集世界其他地區，例如非洲、美洲等地的類似報告。當然更希望有人提供具體的影像作為佐證。