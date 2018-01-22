〈財經主筆室〉站上萬點就不用解決市場結構性問題？台股恐難有突破

金管會近日舉辦了107年新春記者會，針對106年重要施政成效，以及107年的工作重點，與各媒體記者茶敘。其中針對健全資本市場發展也有所著墨，包括建構多層次資本市場來協助產業發展、設立創新創業基金、推動定期定額方式購買個別股票與ETF、建置期貨市場盤後交易制度等，當然調降當沖證券交易稅來活絡交易市場，絕對是未來重點之一。總結施政重點洋洋灑灑五大項，但仔細推敲內容似乎了無新意，對台灣資本市場未來發展到底有多少的助益，似乎難讓人有所期待。而市場憂心的台灣資本市場結構及制度面問題，卻仍未提出檢討與改善之道。

或許是因為台股加權指數維持長時間萬點之上，讓人們忽略台股其實結構性出了很大問題。從金管會報告中提及台股上市公司家數到去年底已衝破900家，這可是台股從102年突破800家後，歷經6年才再破百家，按照目前每年僅約10餘家企業掛牌上市，可能得再歷經5、6年的時間，台股上市公司家數才能突破千家門檻，即需等到下下任總統走馬上任，才會達到千家上市公司里程碑。

仔細研究台股資本市場這些年來發展，以市場成交金額來看，在87年最風光時，一年交易金額高達45兆6554億元，從100年的26.19兆元後就逐年下滑，105年甚至萎縮到16.77兆元，106年在調降當沖證券交易稅激勵下，全年交易總算回升到25.8兆元的六年來新高。以上市公司年度增資金額統計數字來看，從84年上市公司全年增資總金額突破2000億元後，一直到101年的18年間，每年增資總金額都在2000億元水準之上，87年最高峰時增資總金額更是高達4565億元。

但102年開始增資總金額卻跌破2000億元水準， 105年全年增資總金額更只剩1663億元，106年雖有成長，但幅度似乎有限。台股各項指標都萎縮的這些年，國際股市可都處在牛市榮景，各國股市各項指標屢創新高，台股資本市場逆勢倒流表現，問題到底出在哪？

證交所針對台商在中國大陸上市現況的分析報告中曾提出，為提高台灣資本市場的競爭力，應該從制度面、籌碼面、交易面及商品面多管齊下，以提高台灣資本市場吸引力。面對經濟全球化趨勢、兩岸經濟整合新模式，適度開放有利於台灣資本市場的國際化，面對兩岸三地資本市場的競爭，與其擔心港股、大陸A股對台灣企業吸引力，不如思考如何強化台灣資本市場的諸多優勢，改變台股現況尚需稅制、外匯、陸資管理等進行配套，才能吸引國際一流企業來台上市，讓台灣成為亞太地區重要的一個籌資平台。

就連執行單位證交所都知道制度面改變的重要性，主管單位卻還停留在任何來台投資案或上市案，還在處處懷疑是否中資而處處刁難，卻不去思考制度面的改變及建立配套措施來防弊。以金管會今年提出的工作重點來看，台股資本市場今年要有重大突破或發展恐怕仍有困難。