【揚威全球！】台灣選手陳威霖　在荷蘭「爐石戰記」電競賽逆轉奪冠

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）台灣職業電競好手陳威霖（tom60229），22日在「爐石戰記」2017 HCT冠軍賽逆轉勝，奪下冠軍，也獲得25萬美元（約新台幣740萬）的高額獎金。

「爐石戰記」2017 HCT 總決賽，是在荷蘭阿姆斯特丹開打，經過3天激烈賽事，比賽在22日邁入準決賽、總決賽。由中國大陸JasonZhou、台灣 tom60229、美國 Fr0zen 和韓國Surrender等4名選手角逐，最後由台美兩國選手上演冠軍爭奪戰。

中央社引述GNN新聞網報導，2017「爐石戰記」全球巡迴賽世界總決賽，冠軍戰由美國選手Fr0zen與台灣選手tom60229（即陳威霖）對決，最終tom60229以3：2逆轉勝出。

上圖為決賽過程。翻攝官方頻道

報導指出，陳威霖畢業於台大經濟系，退伍後進入閃電狼職業電競隊，想做的工作不是跟證券或銀行業相關，而是希望進入「遊戲企劃」相關領域，因此開始接觸「爐石戰記：魔獸英雄傳」遊戲，打出興趣與名號。這也意外讓閃電狼注意，邀約入隊。

「爐石戰記」是卡牌類對戰遊戲，2014年上市以來已累積高達數千萬遊戲玩家，同時也是當今重要的電競比賽項目之一。

陳威霖是過去幾年間拿下多個世界級比賽冠軍，目前是全職的爐石戰記選手。

圖為會場大景。翻攝官方頻道