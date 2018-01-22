玄松月魅力席捲首爾 舉手投足全是焦點

（中央社首爾21日綜合外電報導）南韓21日為一名北韓執政黨黨工到訪而神魂顛倒。率團考察平昌冬季奧運表演場地的北韓女歌唱家玄松月魅力席捲首爾，舉手投足都是鎂光燈焦點。

法新社報導，玄松月雖為核武國家北韓的官員，卻是領導人金正恩麾下最受歡迎女子樂團的團長，一身套裝的她，穿著打扮一點也不呆板。

平昌冬奧將於2月9至25日舉行。

​外傳將近40或40出頭歲的玄松月堪稱北韓超級巨星，成名曲「駿馬姑娘」（Excellent Horse-like Lady）在2000年代紅得發紫。她今天脖子上掛著毛皮圍巾，舉手投足落落大方，完全不受全程跟拍的大批媒體影響。

她同時還是執政北韓勞動黨中央委員會候補委員，政治影響力可見一斑。

曾有傳言說玄松月是金正恩前女友。2013年南韓出現過駭人聽聞的報導，說她和另外12名音樂家因演出色情片而遭處決，後來證實報導錯誤。

不過北韓觀察家紛紛表示，玄松月和金正恩有特殊關係的揣測是空穴來風，他們認為，在極端父權社會的北韓，領導人過去和現在的戀人都得保持低調。

玄松月是牡丹峰樂團（Moranbong band）團長，10位美女組成的這支樂團，以西方流行音樂風格和北韓愛國歌曲混搭演出，還經常以迷你裙和露肩裝扮亮相，展現軟實力時，它堪稱北韓的對外形象。

韓國形象策略研究所（Korea Image Strategy Institute）所長許雲娜（Heo Euna，譯音）告訴韓聯社：「我認為她試圖模仿梅蘭妮亞．川普（Melania Trump），穿毛皮，試圖展現富裕形象。」

​用年輕女性來軟化自身國際形象是北韓慣用技倆。平壤過去就曾派數百名啦啦隊員參與在南韓舉辦的體育活動，北韓海外餐廳的女服務員，還會每晚為賓客演出音樂舞台劇和舞蹈表演。（譯者：中央社何宏儒）1070121