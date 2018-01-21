齊豫潘越雲合體三毛創作 6月攻蛋回聲再響

（中央社記者江佩凌台北21日電）台灣90年代最具影響力的已故知名作家三毛，將乘著2大美聲齊豫、潘越雲的悠揚歌聲重返舞台，32年後結合三毛原創歌詞的專輯「回聲」，將於6月在台北小巨蛋響起經典樂章。

唱片公司今發布新聞稿宣布，美聲歌手齊豫、潘越雲為了已故好友三毛決定首度合體攻蛋，將在6月舉行「三個女人的壯闊人生－三毛、齊豫、潘越雲《回聲》演唱會」，讓三毛筆下的金曲如「夢田」、「一條日光大道」、「橄欖樹」、「飛」、「不要告別」、「沙漠」等，經典重現。

演唱會以「三個女人的壯闊人生」為題，並以「回聲」作為名稱，源自於1985年在滾石唱片發行的「三毛作品第十五號～回聲」專輯，結合三毛的原創歌詞，透過齊豫、潘越雲2名音色迥異歌手的詮釋，把文學、人聲、音樂巧妙結合，如此富文學概念性及實驗性的作品，在那個年代可說十分前衛。

新聞稿提到，當時「回聲」一推出就造成轟動熱潮，三毛不僅是人氣超高的知名作家，整張專輯11首歌詞，就是她半生的故事回憶。對於32年後「回聲」將經典重現，齊豫表示：「雖然三毛離開我們20多年了，但她的影響力在整個華人世界依然很深。」

齊豫說，這兩、三年不僅皇冠出版社又重新整理並再次出版她的書，而三毛1974年嫁給西班牙人荷西，一家西班牙電影公司在驚覺西班牙有位這麼知名有才的媳婦之餘，發現好多人對西班牙的印象都源於三毛的文字，於是著手為三毛拍攝紀錄片。

齊豫表示，先前更聽說導演關錦鵬想拍有​關三毛一生的電影，而在不知情的同時，大家也一直努力促成「回聲」演唱會，種種跡象不禁令人感到有些巧合。

對潘越雲而言，三毛的書一直陪伴她在外獨自生活的日子，「覺得三毛的影子一直都在，感覺沒有離得很遙遠。」當年為了錄製「回聲」，潘越雲幾乎每天都會去三毛家，她回憶，三毛的家總是一塵不染，四處都疊滿了書，不下廚的她，連廚房都放書，甚至曾說她自我惕勵一天要讀8小時的書，「聽了我們都很汗顏」。

「三個女人的壯闊人生－三毛、齊豫、潘越雲《回聲》演唱會」將於6月9晚間於台北小巨蛋舉辦，門票1月28日上午9時正式開賣。