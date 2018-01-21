台鐵電車線斷落 影響1.3萬旅客

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台鐵山佳站北邊西正線電車線今(21)日上午斷落，已於中午12時45分全線搶通，受影響旅客約1萬3460人，可依規定辦理退費。



今(21)上午7時12分，台鐵山佳站北邊隧道內西正線發生電車線斷落，樹林-山佳-鶯歌之間的東、西正線電車沒電，台鐵下午表示，經維修人員全力搶修，已於中午12時45分全線搶通，恢復正常行駛。



台鐵指出，經查發現西正線電車線斷落，東正線三角架掉落，東、西正線無法供電造成雙線不通，事故原因正由行保會調查中。



台鐵說明，搶修期間啟動樹林至鶯歌間公路接駁機制，已經投入86輛接駁車，根據統計，截至中午12時45分止，影響51列次，旅客約1萬3460人。



台鐵補充，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡。