空服員抗議過勞 長榮：一切符合法規

（中央社記者陳葦庭台北21日電）桃園市空服員職業工會今天在長榮海運門口靜坐抗議過勞航班，長榮航空今天聲明，所有空服員排班符合相關法令規範，對於抗爭影響民眾行的權利深感遺憾。

不滿長榮航空不願增加休息時數，桃園市空服員職業工會今天發起接力靜坐57小時，反對過勞航班，從上午9時30分起在長榮海運正門口抗議。

對此，長榮航空以新聞稿回應，表示所有空服員排班不但符合相關法令規範外，並且在優於法令的原則下，持續增進空服員的勞動條件，同時也展開最大誠意與工會進行多次協商，對於今天桃園市空服員職業工會在非長榮航空辦公場所進行抗爭，並影響民眾行的權利深感遺憾。

針對工會提出的過勞班表，長榮航空說，已主動檢視航班特性、工作強度及綜整組員意見，安排相關配套措施，並適用於所有航班，例如週日出發的桃園-舊金山BR08、07航班、桃園-北京BR716、715等航班已增派1名空服員；松山-羽田BR192、191已延長銜接下一趟勤務的間隔時間。

長榮指出，桃園-成田BR198、197，高雄-成田BR108、107也已同時增派人力及延長銜接下一趟勤務的間隔時間；另外，職工訴求BR315、316桃園-布里斯本，目前組員服勤天數為4至6天班。

長榮表示，至於舊金山BR08、BR07航班，該班型全年只有52班，在舊金山當地停留時間為28小時20分，扣除機場通關及往返飯店的交通時間，空服員在舊金山當地休息時間還有25小時40分，與其他部分飛舊金山航班的外站休息時間相同，符合「航空器飛航作業管理規則」(AOR)法規至少休息20小時的規範。

​長榮航空強調，目前皆安排空服員飛舊金山服勤前1日與服勤後3日休假，並設定每位空服員服勤舊金山航班間隔，最多半年輪值1次，以長榮航空超過4600名空服員計算，甚至1年或數年才會飛到1次。

針對空服員質疑飛3天班再休2天假的「勤後休時」規定無法解決過勞問題，且犧牲空服員自身固定休假天數，長榮補充，工作間隔本就應以例假區隔，也絕對不會有連續飛行的狀況，飛舊金山將再給1至2天假，維持週休1至2天。