女性上街抗議 川普：慶祝經濟成功好日子

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天上任滿一週年，成千上萬女性今天在全美各大城市串聯展開第2屆反川普女性大遊行，川普發推文表示，這是女性上街慶祝經濟成功與創造財富的「大好日子」。

今天參與全美各地以及在全世界其他城市舉行的集會遊行人士，目的是要譴責川普對移民、墮胎、LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）權利、女性權利等的觀點，並為女性運動人士造勢，助使她們於今年期中選舉取得政治斬獲。

在華盛頓、紐約、洛杉磯、芝加哥及大約250個其他城市登場的串聯大遊行，重演去年川普上任之初的大規模示威抗議。此外，在英國、日本等其他國家也計畫舉行類似的姐妹遊行。

集會遊行籌辦者巴頓（Emily Patton）在華盛頓國家廣場（National Mall）倒映池（Reflecting Pool）告訴數千名示威抗議民眾：「我們今秋會在投票所讓我們的聲音被聽到。那就是為何我們今天要敦促大家踴躍登記和踴躍投票。」

今天的女性大遊行也正值女性權利關鍵年，「我也是」（#MeToo）和「時候到了」（#TimesUp）等反性侵和性騷擾社群媒體運動如火如荼展開。引人矚目的華府集會遊行與會者包括維吉尼亞州民主黨籍聯邦參議員凱恩（Tim Kaine）。凱恩把美國政府今天斷炊關門，歸咎於川普和共和黨人。

其中規模最大集會遊行預料會在紐約登場，當地已有3萬7000人在這項遊行抗議的臉書專頁連署。但今年共襄盛舉人數可能遠不如去年，2017年1月21日的首屆女性大遊行，估計約有500萬人響應，成為美國歷來最大規模示威抗議之一。

在芝加哥，大部分是女性的數千名遊行抗議人士在格蘭特公園（Grant Park）集結，高舉的標語牌寫著「強大婦女養育強大女子」、「你無法治癒愚蠢，但能用選票趕走愚蠢」等。1070121