【M503】中指阻撓台商返鄉　台民航局：罔顧飛安還談台商權益？

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國民航局昨（19）日聲稱東方航空及廈門航空兩岸春節加班機申請卡關是台灣的「報復」行為，罔顧了台商返鄉過節的需求；對此 ，台灣民航局今日則是反駁：中國「不顧誠信、罔顧飛安，奢談台商權益？」

中國於4日片面宣布啟用M503北向航路與W121、W122、W123銜接航路，且不願與台灣溝通協商。

而針對東方航空與廈門航空因不顧民航局的要求，仍持續使用爭議航路，民航局於週四祭出處置，駁回兩家航空共176班次的兩岸春節加班機申請。

中國民航局為此發布新聞稿指出，台灣的「阻撓」做法是一種「報復」行為，罔顧了兩岸民眾往來，尤其是台灣人返鄉過節的需求，甚至傷害兩岸人民的感情。

中國民航局還進一步表示，這起事件最終受害的將是兩岸航空及台灣人民的利益；若是因此產生一切後果，應由台灣承擔。

台灣民航局則是直言，中國的民航主管機關根本是「顛倒是非」。民航局表示，中國不顧誠信，片面啟用未經溝通確認的航路，造成嚴重的飛安風險；中國若是真的顧及台商與其他旅客的權益，就應該儘速與台灣協商。

民航局強調，對於屢勸不聽且仍持續使用爭議航路的中國航空業者，民航局必須要採取處置措施，此舉也是宣示我國維護飛安的立場。

另外，海峽兩岸基金會則發布聲明表示，已在第一時間主動聯繫受影響的台商協會代表，說明政府因對於飛安不能有任何妥協，才會考量祭出反制措施。

海基會並且表示，會在確保飛安的情況下，協助解決台商返鄉過節的需求。

另外，總統府昨日也表示，總統蔡英文再次呼籲北京採取彌補措施，並且依據2015年兩岸所達成共識，盡速與台灣展開技術性協商。