彭博：蔡英文傾向楊金龍接替央行總裁

（台灣英文新聞／綜合外電報導）外媒彭博週六（20）報導，總統蔡英文傾向由現任中央銀行副總裁楊金龍接替總裁職位，對此總統府發言人林鶴明表示不予評論，僅說等人選決定後會再公布。

彭博根據熟知內情的人士指出，央行總裁彭淮南於二月退休後，楊金龍將會接替他的位置，成為新任央行總裁。

對此，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德也向彭博表示，這樣的安排並不意外；孫明德指出，蔡總統想要找一位能夠穩定貨幣及相關政策的專家，而選擇楊金龍是打「安全牌」。

蔡總統於去（2017）年年終談話時表示，她認為央行的重要任務是維持總體經濟穩定，並且在面對變數時能採取有效的政策。

蔡總統提及，她希望央行的繼任人選必須要有決心維持總體經濟穩定，並且和相關政府部會以及民間企業維持良好的溝通。

報導進一步分析，楊金龍自1989年便進入央行工作，且是現任副總裁，若是接替彭淮南的位置，可以無縫銜接，而這也是許多不希望有太激烈變化的企業所希冀的。

消息來源還指出，楊金龍對於經濟的領略及貨幣的經驗是蔡總統傾向選擇他的原因。

執掌中央銀行近20個年頭的彭淮南即將於二月退休，他是全世界各國擔任央行總裁任期最長的人士之一。而楊金龍是英國伯明罕大學經濟研究所博士，專長包括總體經濟和外匯，也了解銀行體系。