川普上任週年 聯邦政府即刻停擺

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)今(20)日是美國總統川普就職週年,然而美國聯邦參議院沒能趕在午夜時限前通過臨時撥款法案,在沒有預算支援下,美國聯邦政府即刻停擺,這是上任屆滿一週年美國總統川普面對的最難堪週年禮物。

《紐約時報》報導,美國聯邦政府2016-2017年度預算到期在去年9月底到期,川普和民主黨高層達成協議,提高債務上限3個月,使聯邦政府得以正常運轉至12月8日。國會在12月再次通過短期預算案,週五是該預算案的最後一天。

預算案再次成為兩黨政治角力的工具,參議院民主黨此次反對新預算案,主要是不滿共和黨不願協商「童年抵達者暫緩驅逐辦法(DACA)」(又稱「追夢人計畫」),並希望迫使白宮和共和黨在移民、兒童醫療保健項目等問題行做出讓步。

綜合媒體報導,參議院19日晚10時起針對這項臨時法案展開表決,這項法案需要60票贊成才能通過,但在午夜前這項法案仍無表決結果,已確認美國聯邦政府從今(20)日起暫時停擺的命運。



華盛頓郵報(Washington Post)與美國廣播公司新聞網(ABC)19日公布民調顯示,48%受訪者認為,川普與共和黨要為政府關門負最大責任,民主黨要負責的比例為28%,反映出川普就任一年之後,美國民眾對川普和共和黨的感受。



美國聯邦政府關門不是首次,聯邦政府最近一次停擺,發生在前美國總統歐巴馬(Barack Obama)執政時的2013年,當年共和黨寧要政府暫時關門,也不讓前總統歐巴馬通過俗稱「歐記健保」的可負擔醫保法,當時聯邦政府共停擺16天。



暫停運作意味非必要的政府機構員工將奉命放假,預算案達成協議後才會補發薪資。不過重要政府機構如白宮、國會、國務院和五角大廈等都將繼續運作,但部分員工仍將被迫休假。



面對政府暫時停擺困境,美國國防部今天發出聲明表示,國防部必要人員會繼續執行任務,所有現役軍人仍繼續處於「正常作業狀態」,但民間僱員將暫停工作。

川普在政府關門前近2小時前於推特發文表示,「我們偉大的軍事及已經非常危險的南部邊界安全,線下看來相當不妙,民主黨希望政府關門,來貶損減稅的偉大成就,這就是他們對我們繁榮經濟幹的好事。」

Not looking good for our great Military or Safety & Security on the very dangerous Southern Border. Dems want a Shutdown in order to help diminish the great success of the Tax Cuts, and what they are doing for our booming economy.