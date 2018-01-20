川普上任週年 聯邦政府即刻停擺

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）今（20）日是美國總統川普就職週年，然而美國聯邦參議院沒能趕在午夜時限前通過臨時撥款法案，在沒有預算支援下，美國聯邦政府即刻停擺，這是上任屆滿一週年美國總統川普面對的最難堪週年禮物。

《紐約時報》報導，美國聯邦政府2016-2017年度預算到期在去年9月底到期，川普和民主黨高層達成協議，提高債務上限3個月，使聯邦政府得以正常運轉至12月8日。國會在12月再次通過短期預算案，週五是該預算案的最後一天。

預算案再次成為兩黨政治角力的工具，參議院民主黨此次反對新預算案，主要是不滿共和黨不願協商「童年抵達者暫緩驅逐辦法（DACA）」（又稱「追夢人計畫」），並希望迫使白宮和共和黨在移民、兒童醫療保健項目等問題行做出讓步。

綜合媒體報導，參議院19日晚10時起針對這項臨時法案展開表決，這項法案需要60票贊成才能通過，但在午夜前這項法案仍無表決結果，已確認美國聯邦政府從今(20)日起暫時停擺的命運。



華盛頓郵報（Washington Post）與美國廣播公司新聞網（ABC）19日公布民調顯示，48%受訪者認為，川普與共和黨要為政府關門負最大責任，民主黨要負責的比例為28%，反映出川普就任一年之後，美國民眾對川普和共和黨的感受。



美國聯邦政府關門不是首次，聯邦政府最近一次停擺，發生在前美國總統歐巴馬（Barack Obama）執政時的2013年，當年共和黨寧要政府暫時關門，也不讓前總統歐巴馬通過俗稱「歐記健保」的可負擔醫保法，當時聯邦政府共停擺16天。



暫停運作意味非必要的政府機構員工將奉命放假，預算案達成協議後才會補發薪資。不過重要政府機構如白宮、國會、國務院和五角大廈等都將繼續運作，但部分員工仍將被迫休假。



面對政府暫時停擺困境，美國國防部今天發出聲明表示，國防部必要人員會繼續執行任務，所有現役軍人仍繼續處於「正常作業狀態」，但民間僱員將暫停工作。

川普在政府關門前近2小時前於推特發文表示，「我們偉大的軍事及已經非常危險的南部邊界安全，線下看來相當不妙，民主黨希望政府關門，來貶損減稅的偉大成就，這就是他們對我們繁榮經濟幹的好事。」

Not looking good for our great Military or Safety & Security on the very dangerous Southern Border. Dems want a Shutdown in order to help diminish the great success of the Tax Cuts, and what they are doing for our booming economy. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年1月20日

而在聯邦政府關門後，白宮發言人莎拉．桑德斯表示「不會討論非法移民的地位」，並痛斥民主黨的魯莽要求是把合法公民當成人質，「這是阻饒議事的失敗者的行為，而非立法者」。