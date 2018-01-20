當漢字遇上平面設計 《漢字文本》設計展史博登場

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）漢字以象形圖畫造字，兼具「形、音、義」三者；而西方文字則採字母拼音，只具備「音、義」二者。為了讓觀眾了解漢字的奧祕，國立歷史博物館特別舉辦「漢字文本—陳世倫設計展」，展出陳教授作品約45件，以漢字文化精髓，呈現其卓越的平面設計深度與廣度。

陳世倫博士畢業於師範大學設計研究所。早年投身廣告業，耕耘三十餘載，曾獲金鐘獎、時報廣告金像獎·····等諸多殊榮，成果豐碩。而後轉換跑道，期望獻身於教學工作，結合本身所長，以啟迪後進，曾任中國科技大學視傳系系主任兼所長、致理科技大學創新設計學院院長兼多媒體設計系主任，將多年廣告業的實務經驗以及一身本領，貢獻於教學，為國內培育設計新秀而努力。

由於浸淫漢字文化的演化，陳教授融會這些心得，嘗試運用中文「圖文同源」的特性，表現在設計作品上。例如2012年獲得iF國際設計大獎作品《山水篇》海報，這座山景，其實是台灣的大雪山，而水岸圖則是新竹南寮漁港出海口，他找到最適合的照片來呈現文字和在地的關聯性，闡述他的設計理念。讓即使看不懂中文的外國人士， 透過看圖說故事的方式，Encountering Chinese Characters，理解作品的文化意涵，達到直指人心，張力十足的視覺傳達。海報上的山、水二字，英文Mountain、Water只能讀出音、義；但中文字「山、水」造形，卻是由真實意象轉換而來，海報上並搭配圖像與文字演變，傳達漢字的奧祕，讓人賞心悅目，一目了然。

陳世倫以豐富的國學涵養，博學多聞，長年鑽研漢字研究，並將此轉化成設計元素，創造出別出心裁的造型語彙，令人激賞。

展覽自2018年1月12日起至3月4日止在國立歷史博物館四樓展出，本次展覽具體呈現陳世倫教授卓越的平面設計深度與廣度，尤其以漢字文化精髓，結合臺灣在地元素為設計理念，令人有耳目一新之感。