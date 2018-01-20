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台北晶華酒店攜手日本柿安百年壽喜燒 推「神譽1%奇蹟『柿安牛』究極之宴」

By  台灣英文新聞
2018/01/20 15:21

日本和牛自去年10月開放來台之後，市場反應熱烈、嘗鮮的饕客絡繹不絕，頂級的、平價的、各種部位的各式和牛料理也讓消費者大飽口福。於日本和牛抵台活動中搶得頭香的晶華酒店，希望延續這樣的消費熱潮，於2月9日至11日，請到日本以養殖頂級牛種聞名的柿安集團來台，於地下三樓的三燔本家推出「神譽1%奇蹟『柿安牛』究極之宴」，以傳承百年的壽喜燒為料理主軸，由柿安料理長－村石浩司親自操刀，展現日本別府最高規格的親奉料理，包括前菜、握壽司、刺身、烤物、壽喜燒、食事等九道品項，每套15,800元、每場限定20人(含四款頂極酒)，即日起開始接受訂位！此外，2月9日至28日位於酒店一樓的azie也加碼推出以柿安牛製成的壽喜燒日本和牛丼飯日本和牛漢堡排丼飯，與爐烤日本和牛丼飯，價格自480元至880元不等。

柿安是日本數一數二的餐飲集團，成立至今已有近150年的歷史，旗下除擁有涮涮鍋、壽喜燒、和風甜點品牌口福堂…等餐廳外，最知名的還是自營飼養神譽1%奇蹟的和牛品牌-柿安牛。養殖柿安牛的牧場位於日本三重縣北勢地區，是往返大阪與名古屋之間的重要交通要道，東臨延伸至太平洋的伊勢灣，西有鈴鹿山脈、紀伊山地等高山環繞，擁有清澈山泉水質與潔淨空氣，得天獨厚的優良環境飼育出優質的牛肉。

屬於黑毛品種的柿安牛就是在此進行飼育，自幼以發酵過的飼料、玉米餵養，在柿安指地牧場專家團隊的悉心照料之下成長，經過檢定為A5等級後、即稱之為「柿安牛」。柿安牛全年產量約50頭，佔全日本相同等級和牛總量5,000頭的1%，擁有甜美的肉質和獨特豐腴的香氣，因此又被頂級和牛界譽為「1%的奇蹟」；此次獨家引進柿安牛最珍貴的菲力部位，僅佔一頭牛的0.1%，此部位大理石油花分佈均勻完整，肉質軟嫩的程度以筷子輕夾便可夾斷，如此稀有珍貴的美味，絕對讓人一試難忘。

於晶華酒店三燔本家推出的究極之宴是由柿安料理長－村石浩司親自操刀，以日本別府最高規格依序親奉的方式進行，在前菜、握壽司、刺身、烤物、壽喜燒、食事等品項當中，又以烤物柿安牛菲力網燒最讓人驚艷，料理長將稍有厚度、油花分布均勻柿安牛肉置於網架上透過備長碳上直接碳烤，不需任何調味，即完成這豐腴滑嫩、肉汁甜美的和牛極品；鍋物柿安牛壽喜燒則是使用柿安傳承約150年的壽喜燒醬汁、以特製的壽喜燒專用鍋進行烹調，溫潤醇厚的滋味，鹹香中帶有質感十足的貴氣；餐後將送上柿安牛證書，證書內除詳細記載所食用的和牛祖譜外、也有以牛鼻用印，象徵著日本代代相傳、嚴守正統專業的美味。套餐每人15,800元起，席次有限，敬請及早來電，以便保留座位