台北晶華酒店攜手日本柿安百年壽喜燒 推「神譽1%奇蹟『柿安牛』究極之宴」

日本和牛自去年10月開放來台之後，市場反應熱烈、嘗鮮的饕客絡繹不絕，頂級的、平價的、各種部位的各式和牛料理也讓消費者大飽口福。於日本和牛抵台活動中搶得頭香的晶華酒店，希望延續這樣的消費熱潮，於 2 月9 日至11 日，請到日本以養殖頂級牛種聞名的柿安集團來台，於地下三樓的三燔本家推出「神譽1% 奇蹟『柿安牛』究極之宴」，以傳承百年的壽喜燒為料理主軸，由柿安料理長－村石浩司親自操刀，展現日本別府最高規格的親奉料理 ，包括前菜、握壽司、刺身、烤物、壽喜燒、食事等九道品項，每套15,800元、每場限定20人(含四款頂極酒)，即日起開始接受訂位！此外， 2 月9 日至28 日位於酒店一樓的azie 也加碼推出以柿安牛製成的 壽喜燒日本和牛丼飯 、 日本和牛漢堡排丼飯 ，與 爐烤日本和牛丼飯 ，價格自480元至880元不等。

柿安是日本數一數二的餐飲集團，成立至今已有近150年的歷史，旗下除擁有涮涮鍋、壽喜燒、和風甜點品牌口福堂…等餐廳外，最知名的還是自營飼養神譽1%奇蹟的和牛品牌-柿安牛。養殖柿安牛的牧場位於日本三重縣北勢地區，是往返大阪與名古屋之間的重要交通要道，東臨延伸至太平洋的伊勢灣，西有鈴鹿山脈、紀伊山地等高山環繞，擁有清澈山泉水質與潔淨空氣，得天獨厚的優良環境飼育出優質的牛肉。

屬於黑毛品種的柿安牛就是在此進行飼育，自幼以發酵過的飼料、玉米餵養，在柿安指地牧場專家團隊的悉心照料之下成長，經過檢定為A5等級後、即稱之為「柿安牛」。柿安牛全年產量約50頭，佔全日本相同等級和牛總量5,000頭的1%，擁有甜美的肉質和獨特豐腴的香氣，因此又被頂級和牛界譽為「1%的奇蹟」；此次獨家引進柿安牛最珍貴的菲力部位，僅佔一頭牛的0.1%，此部位大理石油花分佈均勻完整，肉質軟嫩的程度以筷子輕夾便可夾斷，如此稀有珍貴的美味，絕對讓人一試難忘。

於晶華酒店三燔本家推出的究極之宴是由柿安料理長－村石浩司親自操刀，以日本別府最高規格依序親奉的方式進行，在前菜、握壽司、刺身、烤物、壽喜燒、食事等品項當中，又以烤物柿安牛菲力網燒最讓人驚艷，料理長將稍有厚度、油花分布均勻柿安牛肉置於網架上透過備長碳上直接碳烤，不需任何調味，即完成這豐腴滑嫩、肉汁甜美的和牛極品；鍋物柿安牛壽喜燒則是使用柿安傳承約150年的壽喜燒醬汁、以特製的壽喜燒專用鍋進行烹調，溫潤醇厚的滋味，鹹香中帶有質感十足的貴氣；餐後將送上柿安牛證書，證書內除詳細記載所食用的和牛祖譜外、也有以牛鼻用印，象徵著日本代代相傳、嚴守正統專業的美味。套餐每人15,800元起，席次有限，敬請及早來電，以便保留座位。