戴資穎化解4賽末點逆轉勝馬琳 闖冠軍賽

（中央社記者李晉緯台北20日電）羽球世界球后戴資穎，今天在馬來西亞大師賽前兩局與西班牙籍前球后馬琳打平，決勝局曾大幅落後8分，但小戴沉著應戰，化解4個賽末點並逆轉勝，以2比1逆轉擊敗馬琳，闖進決賽。

戴資穎與馬琳（Carolina Marin）對戰的比賽開打後，雙方一陣拉鋸，首局以7比7戰成平手，馬琳此時連得兩分，站上領先後就不再落後，戴資穎在最多落後9分的情況下，以12比21先丟掉首局。

次局，戴資穎開打後連下4分，自此一路領先，最多領先7分，最後靠著連下兩分攻勢，以21比15拿下也扳平戰局。

決勝局，戴資穎和馬琳戰成3比3平手後，戴資穎被馬琳連拿2分陷入落後，最多曾落後8分的戴資穎，一度被馬琳搶到賽末點，但戴資穎沉著冷靜，連連化解賽末點，連下4分扳平，最終以23比21逆轉拿下勝利，成功闖進決賽，挺進冠軍戰。

西班牙女將馬琳曾獲里約奧運女單金牌、2014年與2015年世錦賽女單冠軍，2015年起曾3度坐上世界球后寶座，她在2016年5月第3度成為球后，盤據世界第一30週時間，直到12月被戴資穎取代為止。

戴資穎和馬琳過去9次交手，戴資穎以5勝、4負略佔上風，兩人今天在世界巡迴賽超級500等級、總獎金35萬美元的馬來西亞大師賽女子單打4強賽碰頭。