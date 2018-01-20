女版華爾街之狼《決勝女王》一揭上流賭局紙醉金迷生態

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）金球獎影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）在最新作品《決勝女王》（Molly's Game）當中，演繹女主角茉莉布魯（Molly Bloom）如何從一位滑雪選手，搖身一變成為呼風喚雨的撲克女王。

《決勝女王》改編「撲克女王」茉莉布魯（Molly Bloom）於2014年出版的回憶錄《Molly's Game: From Hollywood's Elite to Wall Street's Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker》，大膽揭露好萊塢眾多大牌男星參與地下賭博祕辛，並同時勾勒美國繁榮的地下博弈娛樂產業實況，可說是融合地下世界版【穿著Prada的惡魔】（The Devil Wears Prada）與女性版【華爾街之狼】（The Wolf of Wall Street）的精彩之作。​

一筆野心勃勃的人生賭注，一場奢華危險的迷失與洗禮

茉莉布魯（潔西卡雀斯坦飾演）曾是一名世界級滑雪選手，在角逐奧運失利之後，她轉而擔任富商秘書，並協助老闆籌劃私人賭局。一次意外的機會，讓她憑藉驚人的智商、強大的應變能力、長袖善舞的交際手腕，以及美艷動人的外貌，把這個賭局大肆改革，並轉移到自己名下。不久之後，由她策畫的賭局便風靡美國上流社會，更擴展成全美規模最大、金額最高的德州撲克賭局，參與賭客涵蓋好萊塢巨星、明星運動員、商業大亨、俄羅斯黑道，就連紐約金融菁英都傾心於她精心安排的刺激牌局。

不過，當她享受操弄權貴人士的成就感，並過著奢華生活的同時，聯邦調查局也開始盯上她，凶殘的外國犯罪幫派更企圖瓜分她的事業版圖，就連曾經照顧提攜她的恩人，也滿懷嫉妒地想看她從雲端跌落谷底。此時，唯一支持她的，就是她的辯護律師查理（伊卓瑞斯艾巴飾演）。面對名利爭奪、猜忌背叛，她不但要拿出運動員的膽量與勇氣，更要懂得如何從頹勢中順利抽身。她該如何維繫自己一手打造的地下王國？如果輸掉這一局，她又該如何全身而退？