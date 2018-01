女版華爾街之狼《決勝女王》一揭上流賭局紙醉金迷生態

(台灣英文新聞/黃慧瑜 台北綜合報導)金球獎影后潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)在最新作品《決勝女王》(Molly's Game)當中,演繹女主角茉莉布魯(Molly Bloom)如何從一位滑雪選手,搖身一變成為呼風喚雨的撲克女王。

《決勝女王》改編「撲克女王」茉莉布魯(Molly Bloom)於2014年出版的回憶錄《Molly's Game: From Hollywood's Elite to Wall Street's Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker》,大膽揭露好萊塢眾多大牌男星參與地下賭博祕辛,並同時勾勒美國繁榮的地下博弈娛樂產業實況,可說是融合地下世界版【穿著Prada的惡魔】(The Devil Wears Prada)與女性版【華爾街之狼】(The Wolf of Wall Street)的精彩之作。​

一筆野心勃勃的人生賭注,一場奢華危險的迷失與洗禮

茉莉布魯(潔西卡雀斯坦飾演)曾是一名世界級滑雪選手,在角逐奧運失利之後,她轉而擔任富商秘書,並協助老闆籌劃私人賭局。一次意外的機會,讓她憑藉驚人的智商、強大的應變能力、長袖善舞的交際手腕,以及美艷動人的外貌,把這個賭局大肆改革,並轉移到自己名下。不久之後,由她策畫的賭局便風靡美國上流社會,更擴展成全美規模最大、金額最高的德州撲克賭局,參與賭客涵蓋好萊塢巨星、明星運動員、商業大亨、俄羅斯黑道,就連紐約金融菁英都傾心於她精心安排的刺激牌局。

不過,當她享受操弄權貴人士的成就感,並過著奢華生活的同時,聯邦調查局也開始盯上她,凶殘的外國犯罪幫派更企圖瓜分她的事業版圖,就連曾經照顧提攜她的恩人,也滿懷嫉妒地想看她從雲端跌落谷底。此時,唯一支持她的,就是她的辯護律師查理(伊卓瑞斯艾巴飾演)。面對名利爭奪、猜忌背叛,她不但要拿出運動員的膽量與勇氣,更要懂得如何從頹勢中順利抽身。她該如何維繫自己一手打造的地下王國?如果輸掉這一局,她又該如何全身而退?