曼谷2018台灣電影展 「只要我長大」驚豔泰國

（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 台北綜合報導）「曼谷2018台灣電影展」（Taiwan Film Festival in Bangkok）自2018年1月17日至23日在泰國曼谷Quartier CineArt影城盛大展開。臺片經典《牯嶺街少年殺人事件》早在影展前一週座席即全部售罄，展現泰國影迷對臺灣電影的支持！

駐泰國台北經濟文化辦事處童振源大使致詞表示：「期待透過電影中現代台灣生活的呈現，展現我們尊重台灣多元文化的面貌」場面熱烈，反映活動打入當地主流社會，並受到各界歡迎與支持。開幕片《只要我長大》曾於 2016 年獲得台北電影節百萬首獎、最佳劇情片、最佳導演等獎項；三位主角的歌聲伴隨著簡單的劇情，於映演結束後獲觀眾報以熱烈掌聲，各國友人皆為之驚艷。



曼谷2018台灣電影展自1月18日至23日，為期一週映演。此次影展將帶來八部來自台灣，跨時序、主題多元的優秀作品，及兩部標誌出泰國不同時代的傑出電影。其中包括台灣電影新浪潮時期，重要導演楊德昌的作品《牯嶺街少年殺人事件》，敘寫台灣民歌回憶的紀錄片《四十年》，側寫台灣現代生活的《青田街一號》、《強尼・凱克》，細膩描繪家庭關係的《白蟻——慾望迷惘》、《上岸的魚》，及以黑色幽默刻畫在社會底層小人物的《一路順風》，也將再次重映台北電影節上映過的紀錄片《當光影不再》，和標誌泰國1980年代徬徨少年的“The Story of Nam Pu”。