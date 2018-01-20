萬豪網站出包 台中台南台東劃為日本

（中央社台北20日電）美商萬豪酒店集團英文官網昨晚遭爆把台灣的台中、台南、台東劃為日本屬地；萬豪徹夜緊急處理，目前已經改正。憤怒的中國大陸網民無法接受台灣城市竟被劃歸日本，要求把萬豪徹底封殺。

觀察者網報導，因為中文官網被指「分裂國家」而遭中國大陸官方下架整改的萬豪酒店，昨晚又被眼尖的大陸網民爆料，其英文官網首頁的目的地（Destination）搜尋，若輸入「台」字，下拉菜單出現的台中市、台南市和台東（縣），都被標明隸屬日本。

除了英文官網，萬豪日文官網也將台中市、台南市和台東縣列入日本。在英、日文官網輸入台中市、台南市或台東進行搜索，萬豪網站給出的推薦酒店均位於東京。

萬豪自從9日遭爆料在發給中國會員的活動信件把西藏和香港、澳門、台灣都列為「國家」後，已多次公開道歉並解約外包公司、開除涉事員工；其中文網站、App也被中國上海市網信辦下令關停一週進行整改。

目前，萬豪中文簡體字版、繁體字版和中文版App仍在維護中，尚未上線。

對於萬豪遭整改後，還把台灣城市劃為日本屬地，憤怒的大陸網民在微博呼籲消費者全面抵制在中國超過70個萬豪系列酒店，並要求消防、稅務、食品監督有關部門「上門檢查」。

還有許多網民嘲笑萬豪如此高級的國際酒店，地理常識卻這麼差，「整改應該加上地理課」。

但也有網民反問，他們去台灣、香港、澳門，大陸電信公司都收「國際漫遊費」，這又要怎麼說呢？