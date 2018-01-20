大學學測26日登場 各項新制看仔細

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）107學年度學科能力測驗即將於26日、27日登場，大考中心統計，今年共有13萬6465人報考，另外，今年首度取消准考證，考生需帶「有效身分證件」如身分證、健保卡等，才能應試。

另外，今年國文科首度採選擇題與寫作分開實施，讓考生更多時間發揮寫作。

大考中心表示，取消准考證後，考生須改帶其他有效證件，目前採認的有：國民身分證、附照片的健保卡、居留證、護照、駕駛執照等5種，其他如學生證等都不認，提醒考生若忘記攜帶，將依照違規事項，扣減成績，影響權益甚大，必須避免。



先於學測舉辦的高中英聽測驗，也首度取消准考證，卻發生全國「未帶有效證件」違規暴增20倍的現象。大考中心副主任黃璀娟當時指出，很多考生誤以為學生證是有效證件，或是帶沒有照片的健保卡。



按照規定，學測未帶有效證件，將扣一級分，如果一整天都來不及補上，累積起來3科就會被扣3級分，影響非常大。



以前准考證忘了帶，可以現場拿大頭照補辦，但現在身分證件未帶，只能跑回家找，或到戶政事務所補辦，難度提高不少。



大考中心為此透過各大管道宣導，並製作宣傳海報張貼考場，25日下午2時至4時開放看考場時，考生也可先比對一番，確定自己有準備好有效證件。