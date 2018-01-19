新台幣再創逾4年高 恐將挑戰彭淮南防線

（中央社記者邱柏勝台北19日電）今天新台幣爆量勁揚，盤中一度升值近1.8角，終場以29.430元兌1美元作收，大升1.32角，再創逾4年新高價。外匯交易員表示，新台幣有望挑戰彭淮南防線28.5元。

台北與元太外匯經紀公司總成交量暴增至16.72億美元；累計本週新台幣升值1.7角，升幅0.58%。

「外資買台股的交割款進來了。」外匯交易員表示，近期外資連續大幅買超台股，但前幾天新台幣都靜悄悄，甚至走貶，主要是前一波外資賣超台股的資金陸續匯出，「但現在換了另外一批外資來玩台股。」由於台股的股款交割是T+2天，因此今天外資開始大舉將資金匯入，激勵新台幣勁揚。

外匯交易員說，由於美元持續弱勢，今天新興市場國家貨幣普遍走揚，也成為推升新台幣的力道。不過，近期升多的韓元，今天反而沒有新台幣強勢。他解釋，主要是韓國下調今年通膨預估至1.9%左右，韓國央行升息壓力降低，也使韓元偏弱。

​展望新台幣後市，外匯交易員說，「很有機會挑戰彭淮南防線。」他表示，今天新台幣再度升破29.5元關卡，創逾4年新高，且從技術面來看，新台幣低點持續墊高，顯見偏升格局不變；此外，由於接近農曆春節，出口商傾向拋匯換新台幣好過年，又為新台幣後續升值增添柴火，「去年底收在29.8元，離28.5元才差1.3元，應該有機會挑戰看看」。

資深銀行界人士說，所謂的彭淮南防線，一般而言指的是彭淮南20年任期內、新台幣匯價區間的最高與最低點。

新台幣在2011年5月11日盤中曾一度升至28.476元，也就成為彭淮南防線的「天花板價」。

新台幣兌美元今天開盤價為29.550元，最高29.387元、最低29.553元，尾盤收29.430元，升值1.32角。1070119