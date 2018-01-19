2018台荷合作 共同推動循環經濟和永續發展

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）台灣人心目中，荷蘭主要以風車、鬱金香聞名全世界，其實不只如此，荷蘭的國土面積與台灣相仿，人口稠密度也相當高，過度依賴進口原物料情況之下，荷蘭早已意識到循環經濟的重要性，因此積極在國際上提倡循環經濟，甚至成立「荷蘭循環經濟熱點」（Holland Circular Hotspot）計畫，專門推動國際合作。而2018年「荷蘭貿易暨投資辦事處」也將促進更多台荷蘭交流，從年初到年底推出一系列活動，目的是分享荷蘭在循環經濟這塊所做的努力和經驗。

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）指出，全世界正在面臨資源耗竭，而廢棄物處理也逐漸成為生態危機。荷蘭企業、政府與學界，意識到未來的挑戰，因此2016年成立平台，溝通、協作、互助。目前已有325個產、官、學單位，簽署了全國原物料協議，希望通力合作，在2050年達到全面零廢棄物的循環經濟。

對於同樣缺乏自然資源的台灣來說，荷蘭是互相學習借鏡最好的夥伴，多年來也有許多合作。例如洽富公司，就引進世界排名第一的荷蘭「馬瑞奧施托克」（Marel Stork）公司最先進的設備，將屠宰、分級、分切的精良技術帶入台灣。

而彰化溪州公園旁苗木專區的番茄方舟果園，透過荷蘭引進的玻璃溫室栽種牛番茄與珍珠串番茄，是全台第一座微電腦環控玻璃溫室。荷蘭PerFotec公司的「蔬花果休眠保鮮包裝系統」2017年9月首次來到臺灣，成功將宜蘭三星蔥的冷藏保鮮時間延長至40天，讓儲藏運輸與上市貨架期更穩更久。

邁入2018年，荷蘭辦事處也提出7項建議，希望台灣政府，能夠逐步務實的邁向循環經濟。首先，荷蘭辦事處認為透過循環掃描，才可以確認原物料的供給來源，以及廢棄物的種類和流向。其次是制定策略目標，中央和地方政府要制定時間表與策略，才會有方向感和時間壓力。

再來是獎懲辦法，政府除了要提供獎勵的誘因，也要訂定罰則，促使企業轉型。第四，荷蘭辦事處希望臺灣的產、官、學界，能夠共同組織平台。另外還有執行先導計畫、國際合作，並建議政府應該以身作則、帶頭開始。