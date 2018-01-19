馬里亞納實習生決選！ 南台灣女船長陳子民勝出抱回冠軍

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）年初旅遊界最大盛事「馬里亞納觀光局實習生」選拔，今（19）日在台北進行決選，由「小麥肌女船長：陳子民」勝出，可以獲得到馬里亞納實習吃喝玩樂一週的實習機會，還可以獲得新台幣週薪六萬元的高薪！

擁有小麥膚色的陳子民(Min)，是二度參賽，平常在墾丁擔任女船長以及美人魚學校的教練。此次二度參賽，求之心切，由於極度想要到馬里亞納一探究竟的她，開口閉口都是「馬里亞納」感動現場評審，順利獲得最高票！

投票人氣第一的梁書瑋(Amber)是臉書「安柏不在家」的版主，擁有超過5萬粉絲，現場表演印度紋身彩繪，為了參加這次決選，特地從南美飛回台灣，展現爭取冠軍的決心。而外表清新亮麗的張育綺(Ailsa)，曾經擔任過微電影女主角，現場表演海洋之心演唱，獲得廣大迴響。

另外主辦單位認為今年三強都很優秀，為了不要有遺珠之憾，決定邀請前三強都到塞班島進行考察旅遊。

馬里亞納觀光局代表蔡璧如表示：「要從三位優秀的決賽者中選出一位真的是評審們艱難的決定，由於看重她們的宣傳功力，我們決定邀請三位都到馬里亞納來觀光及進行相關推廣活動。」

今年堂堂邁入第五屆的「馬里亞納觀光局：一週實習生」，在台灣獲得廣大的認同，讓「馬里亞納」跟「最棒實習」幾乎劃上等號。未來馬里亞納觀光局將會舉辦更多創意活動，讓台灣民眾認識這個「美國屬地最棒的祕密花園：北馬里亞納群島」。