菲總統將訪印 出席東協印度峰會

（中央社記者林行健馬尼拉19日專電）菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）將於24日起訪問印度4天，出席東南亞國家協會-印度紀念峰會及參加印度的共和國日慶典。

菲律賓外交部今天宣布，東南亞國家協會-印度紀念峰會（AICS）將於25日在新德里舉行，紀念東南亞國家協會（ASEAN）與印度至今25年的對話關係，峰會主題是共享價值、共同命運，將聚焦於海事合作、區域事務及東協印度未來關係發展方向。

東協從2017年1月菲律賓接任輪值主席時，就開始與印度慶祝25年的對話關係，25日這場紀念峰會將檢視雙方的合作成果。

25日當天，印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）將主持午宴，歡迎與會的東協領袖；印度總理莫迪（Narendra Modi）主持文化之夜和晚宴。

菲律賓外交部助理部長戴拉維加（Maria De La Vega）在馬拉坎南宮的記者會上說，與會領袖將在峰會結束時發布德里宣言（Delhi Declaration）。

東協與印度於1992年建立對話關係，1995年印度成為東協的全面對話夥伴。

在經貿方面，2016年印度與東協的貿易總額達584億5000萬美元，印度也是東協的第7大外國直接投資（FDI）來源，投資額近15億美元。

26日，杜特蒂等東協各國領袖將以「首席貴賓」（chief guest）身分，參加印度的共和國日慶典，見證盛大的閱兵儀式。

戴拉維加說，這是杜特萊今年第一次出訪，也是他第一次訪問印度。他將與莫迪舉行雙邊會議，討論議題包括引進印度廉價藥品事宜。此外，他還將參加菲律賓-印度商業論壇。

1950年1月26日，印度共和國憲法生效，印度成為共和國，此後印度以當日為共和國日，又稱國慶日，紀念共和國正式成立。1070119