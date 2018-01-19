台灣代表團赴星出席「第14屆台星經濟聯席會議」

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）國經協會與台中市政府共同組團出席與新加坡工商聯合總會共同主辦之「第14台星經濟聯席會議」，台灣代表團由國經協會新加坡委員會徐旭東主任委員（遠東集團董事長）率領96位團員，於1月17-20日赴新加坡出席會議並進行參訪行程。

會中，台中市林佳龍市長以大會貴賓身份發表專題演講，多位市府相關局處首長亦隨團與會，團中並包括34位台中市工商發展策進會會員，參與會議及參訪行程。此次代表團人數、成員層級之高、各參團公司規模，均為歷屆台星會議之最高，顯示我國企業界積極配合政府推動之「新南向政策」及擴展對星國投資、拓展星國市場之重視與高度興趣。

其它台灣團員包括駐新加坡代表處梁國新大使、國經協會新加坡委員會副主委及生華生物科技公司胡定吾董事長等人。

本屆會議討論側重雙方智慧產業合作，議題包含：「智慧製造」、「智慧城市」、「智慧物流」，加之「金融與專業服務」、「第三地合作與投資」等議題，提供台星業者了解雙方各產業發展現況，並發掘合作商機。

台灣的研華科技新加坡分公司業務經理Mr. Allen Liu、采威國際資訊股份有限公司蕭哲君總經理、台北市電腦公會胡天盛執行長、遠傳電信公司李浩正執行副總經理、中國信託商業銀行印尼分行黃豐志總經理、逢甲大學跨領域設計學院佘日新院長等人皆應邀會中專題演講，分享交流。