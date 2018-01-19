新北深耕藝術教學 平溪四校學子齊聚展藝

新北市教育局今(19)日辦理「聚愛、展藝」 藝術深耕教學成果展，活動開始由「2017年傳藝盃擂鼓比賽」 榮獲特優的平溪國中十鼓隊，以「大破連環」曲目熱鬧開場， 緊接著由平溪國中、國小、 菁桐及十分國小跨校合作展現藝術教育成果。

教育局局長林奕華表示，感謝臺灣藝術大學協助偏鄉教育， 這次師培生至平溪區駐校協同教學， 除了弭平原本缺乏的表演藝術課程師資，有趣的舞蹈遊戲課程設計， 也讓原本羞澀的孩子，勇敢展現自己。

由臺灣藝術大學師培生及4校帶來共同創作成果「平溪好聲音」， 十分國小「語言醫生」以詼諧的相聲，完美串連菁桐國小的「 王者之聲」街舞表演，與平溪國小象徵「希望」意象的天燈之舞， 現場演出精彩笑聲不斷，家長及社區民眾更是掌聲連連。

十分國小六年級的林文鈺說，自從上了舞蹈、戲劇、 說唱藝術課後，上課一次比一次更開心， 因為跳舞的時候可以很放鬆，相聲可以練口才，體驗到「表演」 給人看不是件困難的事。

新北市辦理藝術深耕教學方案，106年度計有87校參與計畫， 其中偏鄉有55所，邀請藝術家駐校，豐富藝文學習課程。 這次針對偏鄉平溪區辦理策略聯盟， 邀請臺灣藝術大學表演藝術系主任李其昌教授團隊進駐協助， 並以共聘師資的方式進行課程，給孩子們兼具視覺、 音樂與表演藝術的完整藝文課程，開啟學生的藝術「戲胞」， 今天看到孩子們突破自我的展演，成果令人驚艷與感動。