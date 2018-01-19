蔡英文籲大學辦學彈性、學生無須「讀完書再就業」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（19）日前往台南市出席2018年「全國大專校院校長會議」，呼籲大學辦學應更富彈性，打造一個學生能發展自己能力、興趣，並且和社會高度連結的創新教育模式，而學生不必固守「讀完書再就業」的傳統模式，可視自己的需求在職場及學習間轉換。

蔡總統面對全國大專院校校長致詞時，著重在當前台灣社會所面對的各種挑戰，特別是少子化、高齡化、產業創新、永續發展等議題，以及高等教育轉型及提升品質等問題。

蔡總統指出，高等教育的品質，與國家整體的競爭力密切相關，而高等教育培養出來的年輕人，也將會影響台灣的未來。

蔡總統表示，辦學的目的是為了培育學生立足社會所需要的素養與能力，而在快速變動的時代，培育學生的學制安排除了要更有彈性，也應該打造一個可以讓學生發展自己能力、興趣，並且和社會高度連結的創新教育模式。

蔡總統舉例，高中職學生畢業後可以選擇直接工作，或者在海內外從事志工服務一段時間後，再進入大學；已經在工作的職員，也可以回學校參與回流教育；簡而言之，現代人無須再固守讀完書再就業的傳統模式，當學校和職場的界線不像過去那麼清楚，人的一生，可能會進出職場和學校好幾次。

提及台灣大學的就學率全世界最高，但辦學品質卻面臨挑戰的情形，蔡總統則表示，大學應將有限的資源做最有效的運用，應該積極找出自身優勢，辦出特色。

蔡總統進一步指出，大學不應忽略高等教育教學、產業聯結和社會責任等環環相扣的面向；同時，辦學成效也該要公開透明，展現出高度的社會可課責性，並且創造一個保持高度學術熱忱、積極創新的文化及研究環境。