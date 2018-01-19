賀中華電信LINE好友數突破1200萬!電信業NO.1

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中華電信感謝仟萬好友相挺，推出與日本人氣插畫家「懶得”鳥”你」合作的「驚世職句場」創意貼圖，像是搞笑有趣表示不予回應的「我心已打烊」、期望年終加薪的內心話「有錢好辦事」，以及新春拜年最實用的「好運旺旺來」，皆廣受上班族喜愛與好評，LINE貼圖推出一天即超過150萬人下載、一週好友數突破1200萬！新春好運貼圖免費下載倒數一週，只到2018年1月24日，趕快把握最後機會，下載貼圖好運來！