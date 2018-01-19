【三芝】打卡新景點  馬賽克藝術裝置綿延近百公尺

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）櫻花季還沒到，三芝區北18線上卻出現櫻浪灑滿牆面的美麗風景，三芝區公所為了突顯地景特色，特別打造長達82.5公尺的巨型馬賽克藝術裝置，可愛的芝櫻娃娃和福筍寶寶在櫻花林中熱情的向遊客招手，近日也成為熱門的打卡景點。

三芝區長林克文表示，每年2月到3月是三芝櫻花綻放盛期，上萬株櫻花綿延70公里長的環狀路線，為了突顯地景特色，在北18線由埔平里進入茂長里路段的擋土牆上，以馬賽克磁磚一片片貼上櫻花、稻田、筊白筍等代表三芝的意象娃娃，除了美化牆面，也增添賞櫻情趣。

另外，從櫻花磁磚牆面再往前方走，還有長48公尺的馬賽克梯田牆，拼貼橫山地區知名的梯田景色，不但與櫻花牆面前後呼應，馬賽克材質比起彩繪使用年限更長，也不會有彩繪久了容易掉漆，影響美觀的缺點。

三芝青山路每年2-3月是櫻花綻放盛期。（圖片來源：新北市政府民政局）

茂長里長林雙喜說，三芝區是藝術家聚集地，芝柏山莊更有藝術村的美名，北18線是遊客至三芝區遊玩的必經之路，兩面大型馬賽克拼貼就像是茂長里的特色門面，也是民眾前往芝柏藝術村看見的第一件藝術作品。

民政局地方自治科陳耀川科長表示，春節即將到來，推薦民眾來三芝賞櫻以及品嘗美食，串聯李天祿布袋戲文物館、淺水灣、三生步道等景點的走春行程。