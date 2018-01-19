【小朋友最愛】 可愛松鼠主題公園盡在板橋

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）新北市板橋區公所將八德公園打造成一座以松鼠為主題的友善公園，不僅將公廁加以整修增加無障礙親子設備，更全面提升園區導引指標系統及綠化並增加可愛松鼠裝置藝術，讓整體公園環境增添綠美化景觀。想親眼目睹松鼠可愛逗趣的樣貌，趕緊來一趟充滿趣味的松鼠主題公園之旅吧！

此次八德公廁改造係將廁所內部前後牆面打通，增加內部自然採光照明以及空氣流通，也進行公廁污水納管，大幅降低惡臭氣味，並特別注意無障礙空間的動線及設置，更引進節能省水設備，使環境更加乾淨整潔，並以可愛松鼠為主題進行內外部空間意象改造作業，以亮麗色彩呈現清新活潑風格，營造更乾淨、通風明亮及更友善的如廁環境。

八德公廁進行污水納管，大幅降低惡臭氣味，並特別注意無障礙空間的動線及設置，更引進節能省水設備，使環境更加乾淨整潔（新北市板橋區公所提供。）

為使整體規劃更符合松鼠主題特色，園區內主、次要動線全面提升皆以可愛松鼠指標作為引導，園區公共設備設施亦配合主題特色搭配造型松鼠及裝置藝術化，將枯燥乏味的電箱以及格柵加以彩妝成逗趣松鼠樣貌，另搭配綠化讓整體公園環境增添綠色意象及美化景觀，充滿綠意盎然的氛圍，使園區更加兼具休閒遊憩與藝術氣息，營造民眾們更舒適的生活環境。