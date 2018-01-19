【全球首例】澳洲無人機　緊急救援2名溺水少年

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）一架無人機昨(18)日在澳洲外海，完成堪稱全球首例的水上救援任務。

16歲的葛林斯萊和17歲的懷爾德這兩名少年，昨在雪梨以北750公里處的濱海小鎮雷諾克斯角( Lennox Head)海邊戲水時，不慎被大浪捲走。

當時距他們一公尺遠處，剛好有一群救生員，正要測試新式的救援無人機，上面配備有攝影機、救生浮具和6個旋轉翼。

他們聽到有人呼救，立刻遙控無人機，飛到兩位青少年所在位置的上空，拋下救生浮具，讓他們可以支撐著游回岸邊。

▲1. 無人機立刻飛到兩名溺水少年所在位置的上空。 美聯社

▲2. 無人機朝兩名少年，丟下黃色的浮具(救生筏)。 美聯社

▲3. 救生筏展開後，兩名少年立刻抓住游回岸邊。 美聯社

無人機的救援行動只花了一兩分鐘，比傳統救生員的行動快了好幾分鐘，在關鍵時刻將可發揮很大的救命功能。

葛林斯萊跟懷爾德獲救後表示，他們當時載浮載沉，無人機飛到他們頭頂時，聲音非常大，完全無法忽視。

他們兩人反應也很快，抓著無人機拋下的救生筏，順勢游回岸邊。

新南威爾斯州副州長巴瑞拉奧說，這應該是世界首見，利用無人機拯救泳客的案例。以前從來沒聽過。

新南威爾斯省上個月才撥出34.5萬美元的經費，購買無人機設備，作為救援工具同時監視鯊魚的動態。