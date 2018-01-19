桃園大溪威斯汀  「旺福迎春」新春假期搶訂中

距離除夕及新春假期不到一個月，大溪威斯汀今年推出「旺福迎春‧新年住房專案」(每晚NT$12,800+15.5%起)及「旺福食樂 ‧ 新春圍爐宴」十人席NT$29,800+10%；六人席18,800+10%，目標欲力拼六天連假100% 滿房、餐飲宴會業績較去年成長五成，估計二月首周又將會是一波訂房、訂席高峰，可望為第一季全館營收挹注至少兩成業績成長。同一時間，館內Heavenly Spa亦推出一系列新春療程優惠，以英國皇家有機芳療產品Bamford Spa為號召亮點，單人75分鐘NT$5,888起、雙人90分鐘NT$8,888起，盡享極致尊寵的新春度假體驗。

大溪威斯汀今年除夕圍爐訂席相當踴躍，館內儷軒中餐廳訂位於去年10月旋即客滿，知味西餐廳除夕晚間也將加開兩輪餐期（每位NT$1,680+10%）供房客及桃竹苗地區小家庭客層預訂。此外，豪華宴會廳今年推出的「旺福食樂 ‧除夕圍爐宴」今年加開25桌近300席次，精緻十道式海陸菜色囊括鮑魚佛跳牆、牛肝菌醬燒海大蝦、黃金蟲草燉雞湯等，當晚還將有一系列熱鬧活動安排，包括古早童玩體驗、財神爺納福、Live Band熱力演唱及總價值超過十萬元的幸運抽獎等，伴您歡喜共度幸福年，1月31日前預訂再享免一成服務費優惠。

預訂2018年2月15日至2月19日(農曆除夕至初四)期間住宿，每晚NT$12,800+15.5%起，含雙人自助早餐及晚餐，每房再加贈600元新春消費金，享免費客房迷你吧、Happy Hour無限暢飲，大年初一當天，館內將安排熱鬧的開年活動，包括響鼓擎天、財神爺拜年及祥獅獻瑞與旅客一同迎春，大年初二至初四，館內更精心安排了豐富的趣味年節活動，旺福迎新春！

詳情或訂房請洽（03）272-5777，訂席請洽：03-272-5025 或上網http://www.westintashee.com/zh。