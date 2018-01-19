長期下背痛?!  當心是僵直性脊椎炎警訊

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）在台灣約有20幾萬人罹患僵直性脊椎炎，但統計顯示，有高達七成民眾曾出現僵直性脊椎炎症狀但卻未就診，甚至期望症狀自行緩解，高危險族群中近五成的民眾曾有超過兩個月以上長期下背痛症狀，但卻不知道該症狀與僵直性脊椎炎的關聯性，顯見民眾的警覺性和對此病的了解仍不夠。

中華民國風濕病醫學會蔡文展理事長說明，僵直性脊椎炎好發族群為20~40歲的男性，在台灣約有20幾萬人罹患此病，為免疫系統相關疾病。致病原因尚未確認，主要症狀為晨間僵硬及發炎性下背痛，通常會持續3-4個月，但因下背痛症狀十分常見，導致許多人掉以輕心，認為只要休息即可自行緩解，造成確診時間普遍較長，發病至確診時間平均為5年。

大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心黃光永主任表示，僵直性脊椎炎患者若遲遲未接受治療，錯失黃金治療時期，可能造成脊椎沾粘，並演變為嚴重駝背，彷彿成為行動受阻的「鋼鐵人」，穿上「鋼鐵衣」一般，讓生活起居充滿障礙、無法自由行動，為患者帶來終生的不便及心理陰影；失去彈性的脊椎也會影響身體活動力，增加脊椎骨折風險。

黃光永主任接著補充，僵直性脊椎炎治療方式可分為三種，復健運動治療、口服藥物治療及生物製劑治療。傳統口服藥物需長期服用以達到消炎效果，部分患者因無遵從醫囑定時服藥，症狀緩解後即自行停藥，造成疾病無法有效控制，因此，目前臨床上會根據患者狀況，給予使用生物製劑的建議。蔡文展理事長呼籲，僵直性脊椎炎患者首要治療目標除了降低疼痛，也要注意脊椎沾黏的改善進程，建議患者多與醫師討論適合的治療方式。

為提高民眾對疾病的認識，中華民國風濕病醫學會、中華民國僵直性脊椎炎關懷協會與台灣諾華共同發表兩款數位互動遊戲：「CASplay保背診聊室」及「私僵偵探出任務」，期望以新科技、新思維增加國人對於僵直性脊椎炎的認知，透過趣味方式發掘潛在患者、提升就診意願。