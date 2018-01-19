〈時評〉若以反分裂名義 將台灣蘋果用戶併入中國…..  

面對中國龐大商機，蘋果公司被迫再度低頭，決定從2月底開始，將中國大陸地區蘋果用戶的雲端儲存服務iCloud，轉交給中國政府控股的雲上貴州公司來營運，目前其他地區雖不受影響，但萬一中國繼續施壓，難保台灣不會被列入中國地區，如此一來，台灣用戶資料勢必全都露。



中國大陸有13億人，台灣只有2300萬人，商機天壤之別，因此，仗著這項優勢，中國不斷逼迫企業，許多科技大廠為了這塊大餅，被迫做出改變；像去年初，中國新頒布「網路安全法」，要求蘋果公司將部分APP下架，該公司也比照辦理。



這次中國同樣以「網路安全法」為由，要求將中國iCloud業務轉交由合作夥伴「雲上貴州公司」負責，蘋果公司於是日前發出訊息，正式通知用戶。雲上貴州是阿里巴巴與貴州省政府合作、貴州省經濟和信息化委員會100%持股，為國有獨資企業，在官網組織架構中，更設有「黨委會辦公室」。



雖然蘋果公司宣稱，絕對不會在系統中留下後門，安全保護也不打折扣，但根據中國「網路安全法」的規定，雲上貴州在認為合理必要或正當情況下，可將中國iCloud用戶資料提供給執法機構、政府官員、第三方，無需向用戶承擔任何責任。這與當年FBI要求解鎖一名恐怖槍擊犯的iPhone5，蘋果公司斷然拒絕的情況大不同。



中國利用各種手法，竊取各種資料的行為，在全球各地早已惡名昭彰，如今有了「網路安全法」這把尚方寶劍，中國從台面下、轉為台面上，可以光明正大拿到網路放在雲端上的各種資料。



目前台灣、及中國以外的蘋果公司用戶暫時不用擔心，因為資料尚未轉移到中國境內給雲上貴州管理，尚且不必憂慮個人資料被中國一覽無遺；只是這樣的情況能維持多久，恐怕沒人有保握。



尤其是，中國最近掀起反分裂風潮，要求多數企業只承認一個中國，若是這手法如法泡製在蘋果公司上，該公司也不敢阻擋，只能乖乖照辦，如此一來，台灣地區的用戶，自然而然變成中國地區的用戶，所有資料也只能儲存中國境內的雲上貴州裡，屆時，中國要拿到台灣用戶的種種資料，如同進入無人之地，資安門戶從此大開。



因此，蘋果的用戶不得不小心，而台灣政府也要密切觀察這個發展，隨時做出因應與反制，避免中國利用蘋果用戶展開一場另類的木馬屠城記。

（作者李平華，資深媒體人）