〈時評〉誰怕陳師孟？

第5屆11位補提名監委，已於16日順利全員通過。注入新血的監察院，能不能洗刷掉「蚊子院（只敢打蚊子）」、「養奸院」的污名，多數國人想必拭目以待！

在立法院對11位補提名監委資格審查及詢問期間，中國國民黨立院黨團（還有藍色媒體及其同路人）最喜歡拿出來說嘴的不外乎「本次補提名的監委大多主張廢監院，卻又要當監委，自相矛盾！沒有正當性！」，言下之意，是讓目前清一色由前總統馬英九任內提名的18名監委，關起門來，繼續胡搞、瞎搞、亂搞到2020年7月31日任期屆滿為止，才有正當性？才不會自相矛盾？

另外，新科監委陳師孟自我期許的「三分打老虎、七分打恐龍」，監察大人有為者應若是，掌聲鼓勵都來不及了，有啥好挑剔的？

還有，嫉惡如仇立場鮮明的陳師孟還信誓旦旦要調查「辦綠不辦藍的司法官」，藍委批判這是「意識型態」，究竟誰是誰非？

答案，可分別從監委與司法官的面相來看：

其一，監委不能有明辨是非、善惡、曲直，以及與奸邪誓不兩立的超然意識型態，難道要有選邊站、和稀泥、隨政治黑手操弄起舞的鄉愿心態？國人對司法的不信任度，長期高達七、八成，司法界無心無力自行清理門戶，只好藉監委對藏汙納垢的司法界嚴加整肅糾彈以喚回人民對司法的信任，這意識錯了嗎？陳師孟要調查「辦綠不辦藍的司法官」，中國國民黨就緊張抓狂了，不正曝露「此地無銀三百兩」的心態？

其二，司法官辦案要憑證據，而非看藍綠，其理甚明！陳師孟當初沒有說要調查「辦綠也辦藍的司法官」，對稱職、公正、捍衛正義的司法官的認同是無庸置疑的！陳師孟剩下來如果說要調查「只辦藍不辦綠」和「只辦綠不辦藍」的偏頗司法官，那當然就面面俱到而不會落人口實了！問題是：像邢泰釗檢察長在高雄抓賄選之似乎出現「辦藍不辦綠」的現象，問題應該出在賄選都是藍的，想辦綠也根本無從辦起！不客氣講，在長期以來的「黨國」司法官生態下，有良心的是「辦綠也辦藍」，昧著良心的就「只辦綠不辦藍」，那來「只辦藍不辦綠」的司法官？說要調查「只辦藍不辦綠」和「只辦綠不辦藍」的司法敗類，跟單說要調查「只辦綠不辦藍的司法敗類」實質意義上並沒兩樣啊！

進一步言，就算陳師孟監委開始啟動調查「辦綠不辦藍的司法官」了，檢察官邢泰釗們、蔡碧玉們、越方如們，法官周占春們、蔡守訓們，只要站得住腳、禁得起檢驗，自信辦案一向秉持「法律之前藍綠平等」原則，自是可以平常心、坦然心，相信自己不會是陳師孟調查的對象，除非是心裡有鬼的亂臣賊子自動對號入座，否則，有啥好擔心懼怕的？

監察院的陳師孟們，加油了！把官場的牛鬼蛇神都攤在陽光下好生打掃、清除了！等到2020年8月1日，再關上監院大門，讓監院以完美的身影走入歷史，誰曰不宜？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）