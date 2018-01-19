江澤民緋聞對象　宋祖英用公款辦演唱會被調查

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）海外媒體博聞社今 (19) 日獨家報導，中共海政文工團團長、正軍級女高音歌唱家宋祖英，因涉嫌於2002年，2003年和2006年違規動用軍費和文化部有關經費，分別在雪梨、維也納和華盛頓舉辦個人演唱會，本月13日，已接受中紀委和軍方檢查機關的雙重調查。

宋祖英的演唱會總策劃，文化部特別巡視員、曾慶紅的胞弟曾慶淮，和宋祖英音樂會的音樂總監，中國文聯副主席、中國音樂家協會黨組書記徐沛東，也分別被中紀委傳訊。

此外，宋祖英的胞弟宋祖玉，深陷深圳航空貪腐案，也已被中紀委另案調查。

多年來，關於宋祖英的各種傳聞頗多。最主要是江澤民和她之間的緋聞。但根據博聞社報導，江澤民應該是宋祖英的粉絲之一，並無肌膚之親。

影藝圈名人被查，和肖建華等商界大佬「出事」一樣，他們捲入高層太深。隨著軍政高層紛紛被抓，這些高層和影視圈、商界的密切關係，也逐漸被中紀委掌握。宋祖英只是「出事」的眾明星之一。

現年51歲的宋祖英，是第九屆全國人大代表，第十屆、十一屆、十二屆全國政協委員。她連續24年登上中央電視台春節聯歡晚會的舞台，是全球唯一一位連續放歌世界盃（2002日韓）、奧運會（2008北京）、世博會（2010上海）的歌唱家。

2006年12月，她的專輯《百年留聲》獲第49屆葛萊美「最佳古典混合音樂專輯」提名，2007年獲甘迺迪藝術金獎。美國華府更將10月12日訂為「宋祖英日」。

如果宋祖英案牽出曾慶淮，是否會引發對曾慶紅的處理？博聞社曾披露，習近平和曾慶紅因2012年以來「打老虎」肅貪範圍不斷擴大，已經分歧很深，甚至摔過電話。分析家認為，如果動曾慶紅牽涉面更廣，如果不是到你死我活，習近平和曾慶紅不會公開決裂。